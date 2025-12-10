El lugar más idílico del Pirineo catalán al que no llegan los coches: con un santuario medieval a orillas de un lago y “la estación perfecta para esquiar sin masificación”

Cuando comienza a caer la nieve y entran ganas locas de querer esquiar, es el momento de ir a la montaña. Hoy proponemos subir a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar para buscar un lugar que está en medio de un entorno tan escondido, aislado y apartado que solo se puede llegar haciendo una ruta de senderismo o (y esta es la opción que más nos gusta) en un tren cremallera.