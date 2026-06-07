El lugar de España donde mejor se ve la lluvia de estrellas de agosto está protegido por una de las leyes contra la contaminación lumínica más avanzadas del mundo

En una época en la que cada vez resulta más difícil encontrar cielos realmente oscuros, La Palma ha logrado conservar uno de los mejores observatorios naturales de Europa. Mucho antes de que el astroturismo se pusiera de moda, la isla canaria ya había convertido la protección del cielo nocturno en una prioridad mediante una legislación pionera destinada a limitar la contaminación lumínica y preservar las condiciones necesarias para la observación astronómica.

Vista de telescopios al atardecer, La Palma, Islas Canarias / Istock / t

Ese esfuerzo ha permitido mantener un firmamento excepcionalmente limpio y ha favorecido la instalación de algunos de los observatorios científicos más importantes del planeta. Pero no hace falta ser astrónomo para apreciarlo. Cada agosto, cuando las Perseidas alcanzan su máximo esplendor, miles de personas buscan lugares alejados de las luces para contemplar una de las lluvias de estrellas más famosas del año.

Adriana Fernández

En La Palma, la combinación de altitud, oscuridad natural y estabilidad atmosférica ofrece unas condiciones privilegiadas para hacerlo, razón por la que la isla se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos para la observación del cielo nocturno.

Una isla que decidió proteger sus estrellas

Gran parte de la fama astronómica de La Palma se debe a dicha decisión pionera. En 1988, entró en vigor la conocida como Ley del Cielo, una normativa destinada a proteger la calidad astronómica de los observatorios de Canarias.

La legislación limita aspectos como la contaminación lumínica, las emisiones radioeléctricas o determinadas actividades que podrían afectar a la observación científica del firmamento. Aunque la norma afecta a varias islas del archipiélago, La Palma es uno de los lugares donde mejor se aprecia su impacto y la ha convertido en una referencia internacional para la astronomía y en uno de los principales destinos europeos para quienes buscan experiencias relacionadas con la observación del cielo.

Gracias a estas medidas, la oscuridad natural se ha conservado en amplias zonas de la isla, algo cada vez menos frecuente en Europa. Mientras muchas regiones han visto desaparecer gran parte de sus cielos estrellados debido al crecimiento urbano, aquí todavía es posible observar la Vía Láctea con una claridad extraordinaria en muchas noches del año.

La calidad del cielo nocturno de La Palma ha recibido además diversos reconocimientos internacionales. La isla forma parte de los territorios certificados por la Fundación Starlight, una iniciativa respaldada por organismos científicos e instituciones dedicadas a la protección del cielo nocturno que reconoce tanto la calidad astronómica del lugar, como los esfuerzos realizados para preservar ese patrimonio natural frente a la contaminación lumínica.

El Observatorio del Roque de los Muchachos

La mejor prueba de la calidad del cielo palmero se encuentra en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Situado a casi 2.400 metros de altitud, este complejo científico alberga algunos de los telescopios más avanzados del mundo, como el Gran Telescopio Canarias (GTC), considerado el mayor telescopio óptico e infrarrojo en funcionamiento del planeta.

Cielo estrellado con la Vía Láctea sobre un valle cubierto de nubes en La Palma / Istock / t

Para elegir La Palma para instalar estas infraestructuras los científicos valoraron factores como la estabilidad atmosférica, la escasa nubosidad en determinadas épocas del año y la reducida contaminación lumínica.

Desde las inmediaciones del observatorio pueden contemplarse además algunos de los paisajes más impresionantes de Canarias, como la Caldera de Taburiente y el océano Atlántico.

Pero no es necesario subir hasta este observatorio para disfrutar de un cielo excepcional. La isla cuenta con varios miradores astronómicos acondicionados para la observación nocturna, como el Mirador Astronómico de Llano del Jable o el Mirador Astronómico del Llano de las Ventas.

No hace fata que entiendas de astronomía (ni contar con equipos especializados) para disfrutar de ello, pues muchos disponen de paneles con información que ayudan a identificar constelaciones o planetas. Solo necesitas una noche despejada y algo de paciencia para contemplar miles de estrellas visibles a simple vista.

Agosto, el momento más popular para mirar al cielo

Aunque el cielo de La Palma puede disfrutarse durante buena parte del año, agosto es uno de los meses más esperados por los aficionados a la astronomía.

Durante esas semanas tiene lugar la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocida popularmente como las Lágrimas de San Lorenzo. Este fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa restos de partículas dejadas por el cometa Swift-Tuttle, generando numerosos meteoros visibles en el cielo nocturno. El pico de actividad suele producirse entre el 11 y el 13 de agosto, aunque la lluvia puede observarse durante varios días antes y después de esas fechas.

Si no tienes la suerte de pasar esa fecha en La Palma, aprovecha para buscar los otros puntos de nuestra geografía donde se podrá observar el histórico eclipse solar, ya que es justo el mismo día y seguro será el gran evento del año.