El lugar de España que enamoró a Brigitte Bardot: “Fue donde aprendí a tocar la guitarra y a bailar flamenco”

El rodaje dejó tras de sí una colección de más de 400 fotografías inéditas, hoy conservadas como testimonio de aquella etapa. También generó rumores; desnudos en la playa, escándalos morales, historias exageradas que la propia Bardot desmintió con el tiempo. Lo cierto es que su presencia marcó un antes y un después en la imagen exterior de la provincia. Bardot no solo fue una actriz rodando en España, fue una figura que convirtió aquel paisaje en símbolo de libertad, deseo y modernidad.