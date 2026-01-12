El lugar de España que enamoró a Brigitte Bardot: “Fue donde aprendí a tocar la guitarra y a bailar flamenco”
Antes de la Málaga que conocemos hoy en día, esta ciudad costera enamoró a la estrella del cine. Y ella, devolvió su amor con creces.
Antes de los chiringuitos a rebosar, de los hoteles en primera línea y del turismo de masas, hubo una Málaga distinta. Más áspera, más luminosa y mucho más libre de lo que hoy cuesta imaginar. A ese lugar llegó Brigitte Bardot en 1957, cuando rodó Los joyeros del claro de luna. Y no solo vino a trabajar, vino a quedarse en la memoria.
Décadas después, la actriz resumiría aquella experiencia con una frase que lo dice todo: fue allí donde aprendí a tocar la guitarra y a bailar flamenco. No hablaba de una postal exótica, sino de un territorio real que todavía no había sido domesticado por el turismo.
Una provincia casi virgen en pleno siglo XX
En los años cincuenta, la provincia de Málaga era todavía un enclave rural, luminoso y poco explotado. El rodaje se repartió entre Mijas, Torremolinos, Alhaurín el Grande, Álora, Cártama, El Chorro y el Desfiladero de los Gaitanes, hoy conocido como el Caminito del Rey.
Aquella Málaga no tenía aún autopistas ni complejos hoteleros. Torremolinos era un pequeño núcleo costero que Bardot llegó a definir como un Saint-Tropez español, todavía intacto. El paisaje no era un decorado, era el protagonista silencioso de la película. Dándole el push para que surja la verdadera magia del cine.
Cine, deseo y censura
Dirigida por Roger Vadim, la película mostraba una España sensual y cruda, alejada del folclore oficial del franquismo. Bardot aparece desnuda en varias escenas, algo que provocó un fuerte choque con la censura española.
El filme, para sorpresa de nadie, fue recortado, vigilado y discutido. No solo por el erotismo, sino por lo que sugería; una España que empezaba a querer mirar hacia fuera, hacia la modernidad, dejando atrás la iconografía de toros, sotanas y lutos eternos. Paradójicamente, el régimen terminaría utilizando el cine y el turismo como escaparate internacional pocos años después.
La casa frente al mar que ya no existe
Durante su estancia, Bardot se alojó en Las Algas, una casa sencilla a pie de playa en La Carihuela, hoy desaparecida. No era un hotel de lujo, sino una vivienda modesta junto al mar, contigua al club Montemar–El Remo, cuya piscina frecuentó la actriz.
Esa casa (y esa piscina) aparecen documentadas en fotografías inéditas que hoy forman parte del archivo histórico del rodaje. Son imágenes que muestran una Costa del Sol sin rastro de masificación, cuando el Mediterráneo todavía era un espacio cotidiano, no un producto turístico.
Figuración local y una cartografía humana irrepetible
El reparto mezcló estrellas internacionales como Stephen Boyd o Alida Valli, con actores españoles como Fernando Rey y numerosos vecinos de la zona que actuaron como figurantes. Todo un acontecimiento en el pueblo. El resultado es una especie de documento antropológico involuntario; rostros reales, calles sin asfaltar, miradas curiosas ante una cámara que todavía era una rareza. Una Málaga que ya no existe, pero que quedó fijada en celuloide.
El rodaje dejó tras de sí una colección de más de 400 fotografías inéditas, hoy conservadas como testimonio de aquella etapa. También generó rumores; desnudos en la playa, escándalos morales, historias exageradas que la propia Bardot desmintió con el tiempo. Lo cierto es que su presencia marcó un antes y un después en la imagen exterior de la provincia. Bardot no solo fue una actriz rodando en España, fue una figura que convirtió aquel paisaje en símbolo de libertad, deseo y modernidad.
Una iconografía que perdura
Los carteles de Los joyeros del claro de luna han reaparecido décadas después en películas como Shadows de John Cassavetes o Death Proof de Quentin Tarantino. La imagen de Bardot sentada, despreocupada, luminosa, sigue siendo un icono cultural. Como escribió el propio Vadim años más tarde, quizá no fue una gran película, pero sí dejó algunas de las tomas más bellas del sur de España. Y eso, al final, es lo que permanece.
Hoy cuesta reconocer aquel territorio salvaje, pero todavía quedan rastros; en los caminos de interior, en ciertos barrios alejados del foco turístico, en la memoria colectiva. La Málaga que enamoró a Brigitte Bardot no era un destino de moda.
