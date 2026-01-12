El New York Times dice que este lugar de España es uno de los destinos más increíbles del mundo: con una estación de tren icónica y un restaurante con estrella Michelin dentro de un vagón

Parada importante en núcleo del pueblo es la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, construida originalmente en el siglo XII en estilo románico, pero que fue remodelada en el siglo XVI, por lo que el edificio que podemos ver hoy en día es de estilo renacentista. A medio camino entre los dos núcleos del pueblo se ubica la Torre de Fusileros, una estructura defensiva construida en el siglo XIX rodeada por un foso.