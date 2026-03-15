El lugar de España considerado la cuna de Aragón está construido bajo un abismo: tiene un panteón medieval, un claustro románico y fue custodio del Santo Grial

Uno de los espacios más conocidos del monasterio es su claustro románico, construido en el siglo XI. Este claustro se abre directamente bajo la roca que cubre el conjunto, lo que crea una imagen arquitectónica poco habitual y muy llamativa. Las columnas del claustro están decoradas con capiteles esculpidos con escenas bíblicas (como el Génesis, la vida pública de Cristo y su infancia) y motivos simbólicos propios del arte románico. A pesar del paso del tiempo, muchos de estos relieves todavía conservan gran parte de sus detalles originales.