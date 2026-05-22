El "lugar más bonito del mundo" está en Asturias: un paraíso verde, una icónica cumbre de 2.650 metros de altura, pueblos de cuento y hasta lagos
Expertos en viajes han encumbrado un parque nacional de Asturias por delante de los grandes iconos de la montaña, como el Himalaya o los Alpes.
Alejandra Carreño
El "lugar más bonito del mundo" está en Asturias y es un parque natural. Expertos en viajes y periodistas especializados consultados por la revista "Time Out" han encumbrado el Parque Nacional de los Picos de Europa, por delante de los grandes iconos de la montaña: desde el Himalaya a los Alpes. Pese a que sus cumbres son mucho más pequeñas, los Picos, con 67.127 hectáreas y unos 4.600 habitantes repartidos entre Asturias, Cantabria y León, es para viajeros de todo el planeta lo más parecido al paraíso.
Su paisaje es de película. De un verde intenso, en el que las montañas se alzan a tan solo 20 kilométros de las playas, también consideradas las más preciosas de España.
De sus más de 67.000 hectáreas de extensión, a Asturias le corresponden 27.027. A este parque pertenece el santuario de Covadonga, con la Santina, y los famosos lagos Enol y Ercina (y Bricial, cuando aparece). También pueblos que parecen sacados de un cuento, como Sotres, que es una de las aldeas más altas de Asturias, ubicada a 1.050 metros de altura.
Meca del alpinismo español
Precisamente desde allí parece que uno puede tocar con sus dedos el gran Urriellu, el techo de los Picos de Europa, situado en la comunidad a 2.519 metros de altitud. También llamado Naranjo de Bulnes, es una de las imágenes más icónicas de Asturias. Se sitúa en el Macizo Central y es la catedral en España para los alpinistas.
A los Picos de Europa se le considera una de las reservas mundiales más grandes de los ecosistemas ligados al bosque atlántico. Por no hablar de su rica fauna, con el oso cantábrico extendiéndose cada año más por su territorio. Las cumbres más altas de la Cordillera están aquí, entre los concejos de Cabrales, Amieva, Cangas de Onís, Onís y Peñamellera Baja. Desde 2003 es Reserva de la Biosfera, declarada por la UNESCO, además de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Valles, majadas infinitas, ríos como el Dobra, el Deva o el Cares, que se recorren a través de rutas espectaculares (como la famosa rura del Cares), conforman un paisaje que ha sido modelado por los pastores durante décadas. Las vacas, por supuesto, también son Picos de Europa.
- El edificio más visitado de Europa, por delante del Louvre y el Coliseo, no tiene una sola línea recta y está en España: 'La línea recta pertenece al hombre, la línea curva, a Dios
- Las 10 ciudades que debes visitar después de cumplir 60 años: repletas de experiencias culturales, con temperaturas suaves todo el año y perfectas para desconectar
- Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como 'la catedral del ibérico': tiene un castillo medieval y una sierra de cuento llena de dehesas
- La ruta circular de 5,4 kilómetros que atraviesa el 'cañón del Colorado español': recorre un Monumento Natural, fortalezas románicas excavadas en piedra y mesones donde comer 'el cordero lechal más exquisito del mundo
- Las 10 catedrales desconocidas de España que superan en belleza a las grandes capitales: restos románicos excavados en roca, torres que desafían la gravedad y una historia cultural por contar
- El refugio del futbolista Pedri (23 años) está en una de las islas más bonitas de España: declarado Bien de Interés Cultural, el pueblo conserva un importante conjunto de cuevas de la cultura guanche
- El pueblo de playas paradisíacas y solo 1.000 habitantes donde Aitana Sánchez-Gijón (57 años) encuentra la paz: “Es mi refugio más fiel”
- 10 pueblos preciosos que debes visitar después de los 65 años: son cómodos de recorrer, tienen mucho patrimonio y restaurantes donde se come espectacular