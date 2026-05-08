El lugar más barato de España para jubilarte con una vida de lujo: es capital de provincia, con el coste de vida un 14% por debajo de la media y una calidad gastronómica Patrimonio de la Unesco

A algunos todavía nos quedan unos años por delante, pero realmente la jubilación marca el inicio de una nueva etapa vital en la que, más allá del fin de la actividad laboral, entran en juego factores clave como la estabilidad económica y la calidad de vida... Si buscas un lugar perfecto para tí mismo o para un familiar que busque encontrar la mejor calidad de vida en España, no te preocupes porque hemos encontrado el lugar perfecto: en el norte, un de las ciudades más baratas y con una gastronomía exquisita. ¿Quién no querría vivir en un sitio así?

Como bien sabemos, en nuestro país la cuantía de la pensión se calcula en función de la base reguladora y los años cotizados, tal y como establece la Seguridad Social, pudiendo variar también por elementos como la edad de retiro o la prolongación de la vida laboral. Sin embargo, esa cantidad mensual no tiene el mismo impacto en todas las zonas del país. El coste de vida (especialmente vivienda, alimentación y servicios) condiciona de forma decisiva si una pensión resulta suficiente. En este contexto, es importante encontrar un enclave en el que la jubilación resulte una etapa llena de comodidades (o al menos, todo lo que se pueda).

Adriana Fernández

Entre estos destinos (que hay varios bastante competitivos) destaca Lugo, una ciudad que combina tranquilidad, naturaleza y un coste de vida relativamente bajo. Su entorno permite disfrutar tanto de paisajes de interior como de proximidad a la costa, lo que la convierte en una opción equilibrada para quienes buscan serenidad sin renunciar a privilegios. Además, el simple hecho de ser la ciudad más antigua de Galicia y tener la muralla mejor conservada del mundo, ya le convierte en un destino lleno de historia con encanto.

Una de las calles de Lugo / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

Dónde jubilarse: la ciudad de España con menor coste de vida es perfecta para esta etapa

Uno de sus principales atractivos es el precio de la vivienda, con alquileres que pueden situarse en torno a los 300 euros mensuales, además de opciones de compra asequibles. A esto se suma una oferta gastronómica basada en productos frescos y locales, así como un sistema sanitario público bien valorado. El dato es claro: vivir aquí puede resultar hasta un 14% más barato que la media nacional. Pero lo interesante no es solo lo que se ahorra, sino lo que se gana.

Jardines de la plaza principal de Lugo / Istock / David Andres

Pasear por su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad no cuesta nada, pero lo cambia todo. Calles empedradas, palacios medievales y una atmósfera única completan una experiencia digna para retirarse.

Patrimonio medieval: un lugar perfecto para retirarse con monumentos que no tienen precio

Lugo ofrece múltiples alternativas de ocio al aire libre, desde paseos por su casco histórico, donde destaca la Muralla romana, hasta excursiones por ríos, bosques y espacios naturales gallegos. Si nos detenemos en este primer monumento, cabe destacar que su éxito se debe al extraordinario grado de conservación de sus muros: de las 85 torres originales aún se mantienen 71, más del 80 %, y por si fuera poco, la mitad de sus puertas siguen siendo las mismas por las que entraban legionarios, comerciantes y ciudadanos romanos.

La muralla romana de Lugo / Istock

El perímetro amurallado alcanza los 2.117 metros de longitud, con muros que superan los cuatro metros de grosor y llegan hasta los doce de altura. Desde el año 2000 forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, siendo el único recinto amurallado romano del mundo conservado íntegramente. ¿Te gustaría pasar los mejores años de tu vida sin preocupaciones en este lugar? La pregunta se responde sola.