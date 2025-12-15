Ni Londres ni Nueva York: las mejores luces de Navidad del mundo están en España y no son las que crees

Y luego está el mar. Porque Málaga sigue teniendo playa en diciembre. No para bañarse, aunque siempre hay quien se atreve, pero sí para pasear por la orilla, sentarse al sol o comer en un chiringuito abierto todo el año. El espeto no entiende de estaciones, y eso también forma parte de la experiencia. Esa mezcla de ciudad, cultura y costa es lo que hace que la Navidad aquí no sea solo nocturna. Se vive a todas horas.