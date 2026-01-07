Ni Loira, ni Baviera: el castillo más bonito de España es Patrimonio Histórico, tiene una historia peculiar y sigue intacto desde hace mil años

España está repleto de castillos maravillosos, los cuales nos vinculan con antaño y nos hacen sentir cuidados en el presente. Se encuentran impotentes y dominantes, como claros ejemplos de la resistencia. Hoy os hablamos de el Castillo de Loarre, una maravillosa fortaleza que no se anuncia con torres afiladas ni con jardines cuidados al detalle. Se impone por su silencio, por su forma de agarrarse a la roca y por la sensación de que nada está fuera de sitio. Aquí no hay un castillo bonito porque sí, más bien hay un castillo que sigue en pie porque tenía que estarlo.