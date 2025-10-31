La localidad de Zaragoza con el lago termal más grande de Europa: con una extensión de dos hectáreas y aguas medicinales que mejoran la ansiedad

El corazón de Alhama es su lago termal natural, una lámina de agua de dos hectáreas que mantiene una temperatura constante de 29 grados durante todo el año. Sus aguas, declaradas de utilidad pública en 1860, surgen cargadas de minerales: bicarbonatadas, sulfatadas, cálcico-magnésicas y ligeramente radiactivas. Su composición les confiere propiedades analgésicas, relajantes y terapéuticas, ideales para aliviar dolencias articulares, mejorar el flujo sanguíneo o reducir la ansiedad y el estrés. Tambén se han prescrito para afecciones respiratorias, renales y musculares.