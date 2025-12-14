La localidad de Jaén con una ciudad escondida a sus pies: está repleta de pasadizos subterráneos

Así, esta red de galerías subterráneas fueron usadas durante la conquista de la ciudad para alcanzar los pozos que abastecían de agua la ciudad y que sirvieron a Alfonso XI para llevar a cabo la conquista en el siglo XIV a través de las minas y pasadizos excavados en la roca, tras lo que consiguieron la rendición de los asediados y la toma de la ciudad.