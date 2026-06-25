Ni Lloret de Mar, ni Blanes: la playa más bonita del mundo en 2026 es un arenal infinito escondido entre las dunas de una reserva natural al norte de la isla de Mallorca

No es ningún secreto que Mallorca tiene algunas de las playas más bonitas de España, de Europa y, por qué no, del mundo. De hecho, sus arenales y calas suelen figurar en los mejores rankings un verano tras otro, y este no podía ser menos.

Mallorca y sus playas, un imprescindible del verano. / Istock

El nombre que más veces aparece entre las mejores playas internacionales es una cala rodeada de acantilados y vegetación autóctona, de aguas turquesas y tremendamente transparentes, tan fotogénica que es una de las playas más virales del verano. Eso hace, también, que Caló des Moro, que así se llama la cala, sea de las más masificadas.

Sara Fernández García

Otro de los nombres que suelen aparecer es la playa de Es Trenc, posiblemente el arenal más clásico de la isla, con kilómetros de arena fina y blanca, aguas poco profundas de intenso color azul, tanto que cada vez más gente la conoce como el Caribe mediterráneo. Y no es para menos.

Es Trenc, o el Caribe Mediterráneo. / Istock

La playa más bonita de Mallorca

Sin embargo, la playa de Mallorca que este año se cuela entre las mejores del mundo es otra, situada al norte de la isla y perdida en medio de un espacio declarado Reserva Natural. Eso ya da una pista de lo importante que es cuidarla y respetarla, intentando no alterar su ecosistema y visitándola con una elevada conciencia de sostenibilidad.

Se trata de Cala Mesquida, una gran playa abierta, protegida por dunas y rodeada de un paisaje de pinos muy bien conservado; quizá por eso es una zona muy valorada por fotógrafos para realizar sesiones al aire libre y amantes de la naturaleza en general.

Caló des Moro, una de las calas más bonitas de Mallorca. / Istock / Ivan Sedlak

Es una espectacular playa de arena fina, de aspecto infinito (nada que ver con la imagen icónica de las playas de Mallorca, calitas escondidas entre acantilados rocosos que parecen encerrarse entre el mar y la montaña). Y eso que en realidad solo tiene 300 metros de largo, y más de 130 de ancho.

Un centro histórico muy bien conservado

Pertenece al municipio de Capdepera, situado a unos 7 kilómetros de la localidad y a unos 15 de distancia de Artà. Y si el tiempo lo permite, visitarlo es casi obligatorio. Su casco antiguo no defrauda: un encantador núcleo de pescadores, con callejones estrechos y serpenteantes y multitud de casas de piedra autóctona decoradas con flores. De cuento.

Esto es Cala Mesquida. / Istock

El epicentro de Capdepera es la antigua muralla. Visible desde lo lejos, son los muros de la fortaleza de la ciudad, de singular planta triangular y con una torre defensiva impresionante. En el punto más alto de la construcción se encuentra la capilla, donde se puede contemplar una estatua gótica de la Virgen María y otra talla del siglo XIV realizada en madera de naranjo.

Un tesoro excavado en la roca

Pero hay más, porque a solo diez minutos en coche se encuentra el pueblo de Canyamel, el lugar que esconde las Coves d’Artà. Un sistema de cuevas excavadas en la roca que ocultan una red de estalactitas único en la región. La entrada a la cueva está en la zona sur de Cap Vermell, desde donde se tienen unas vistas panorámicas únicas de la bahía de Canyamel.