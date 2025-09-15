La ruta de senderismo más bonita de España te lleva por un monte sagrado para los romanos: recorre ermitas medievales y una curiosa cueva

Entre las muchas sendas que atraviesan el Parque Natural del Moncayo, hay una que destaca por lo variada; la que conecta ermitas medievales, bosques de cuento y una cueva con leyenda. Se trata de un recorrido circular de unos 7 kilómetros, accesible para senderistas habituales, que parte del Santuario de la Virgen del Moncayo, a unos 1.600 metros de altitud.