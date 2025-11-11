De Lleida a Seu d'Urgell: la ruta perfecta para montañeros tiene 357 kilómetros, templos Patrimonio de la Humanidad y está en el Grand Tour de Catalunya

El viaje continúa hacia el Montsec, reino de riscos verticales y cañones infinitos, escenario de puestas de sol encendidas. En Àger, el Parc Astronòmic revela la inmensidad del firmamento bajo uno de los cielos más nítidos de Europa (es reserva Starlight), mientras que el Congost de Mont-rebei —frontera natural con la vecina Huesca— abre un tajo vertical de 500 metros donde el río Noguera Ribagorçana fluye entre paredes colosales. Camarasa, con su pantano y sus rutas de escalada, pone el broche a una jornada marcada por la fusión de piedra, agua y estrellas.