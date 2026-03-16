Ni Llanes, ni Cudillero: el pueblo más bonito de Asturias es la aldea medieval mejor conservada del Principado y es una auténtica desconocida

Su aislamiento provocó que se convirtiera en una gran olvidada del concejo, pero hoy ha resurgido como un ave Fénix y se ha ganado el espacio que se merece en la zona. Hoy ya se puede llegar en coche, pero no hay demasiado hueco para aparcar, lo que se convierte en una experiencia casi medieval para los más urbanitas. La explicación es que son tan solo unas 40 personas las que viven en Bandujo y hay 66 viviendas censadas.