Ni Llanes, ni Cudillero: el pueblo más bonito de Asturias es un completo desconocido, es de origen romano y tiene 1800 habitantes
Nos adentramos en uno de los pueblos secretos más especiales de todo Asturias.
Si hay un punto del mapa español con pueblos encantadores ese es Asturias. Todo aquel que visita el Principado coincide en la calidad de la gastronomía, la belleza de los pueblos y la amabilidad de sus gentes. No será casualidad. Pero a veces nos quedamos con lo superficial, con lo más popular; y no nos damos cuenta de la magia que tienen otros muchísimos rincones.
El encanto de pueblos como Llanes o Cudillero, con sus puertos y casas pesqueras, es indudable. Asturias está repleta de lugares así, pero son más desconocidos. Como sucede con Puerto de Vega, en el concejo de Navia. Un pintoresco pueblo de origen ballenero y aires indianos, el lugar donde Gaspar Melchor de Jovellanos pasó sus últimos días.
En 1995 fue elegido Pueblo Ejemplar de Asturias y en 1998, Pueblo más bonito de Asturias. Estos títulos estuvieron atrayendo visitantes de todas partes durante años. Visitantes que quedaban -y todavía hoy siguen quedando- prendados ante la larga tradición marinera que se respira en cada punto de la villa. Allí, el mar Cantábrico es el más absoluto protagonista.
Piratas y cacerías de ballenas
Las historias de piratas se vuelven reales en Puerto de Vega y se dejan entrever a través de las almenas centenarias y los cañones del siglo XVIII que se encuentran en el Paseo del Baluarte. Estas construcciones también sirvieron para defender a la villa de las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. Su ubicación privilegiada, por tanto, siempre ha sido clave.
Entre los siglos XVII y XIX, su puerto se convirtió en un lugar clave para el transporte marítimo de mercancías. Por eso mismo, el puerto de cabotaje fue escogido para situar la primera aduana de Asturias. Era muy común también la caza de ballenas, algo que se puede intuir al ver el mural que se hizo en 1992, junto a un arponero de 1854 y el contrato ballenero más antiguo que se conoce.
Una lonja con el mejor pescado de la zona
Por otro lado está la industria, siempre relacionada con la actividad marítima. En la antigua fábrica de La Arenesca de 1925 están actualmente el Museo de las Historias del Mar y el Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, donde conocer ocho oficios tradicionales. El mar sigue siendo el principal motor económico para los habitantes. Imagen de ello es la Lonja de Puerto de Vega.
Desde 1928 lleva haciendo subasta de pescado y es donde está la principal distribuidora de percebe de Asturias. Lo mejor es que ese pescado de buenísima calidad se puede degustar en cualquier restaurante de la villa. Los barcos, vestidos de cientos de colores, parten desde el edificio de la Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora de La Atalaya.
El patrimonio del pueblo más bonito de Asturias
Más allá del puerto, su principal atractivo, es posible pasear por sus calles perfectamente ordenadas. Todo se articula en torno a la plaza de Cupido de una manera similar a la que se organizaban los romanos. Se aprecian edificios indianos como el Casino de 1931. Así como la capilla de Nuestra Señora de La Atalaya, levantada en el siglo XVII tras encontrar una virgen en el mar.
La iglesia de Santa Marina fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1982, aunque se conoce más como "la catedral del barroco rural del occidente asturiano". Frente al altar mayor estuvo el sepulcro de Jovellanos hasta que se trasladó a su Gijón natal. Falleció en la casona de Antonio Trelles Osorio en 1811, y en su fachada hay una placa que lo recuerda.
