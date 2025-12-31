Ni Llanes, ni Cudillero: el pueblo más bonito de Asturias es un completo desconocido, es de origen romano y tiene 1800 habitantes

Entre los siglos XVII y XIX, su puerto se convirtió en un lugar clave para el transporte marítimo de mercancías. Por eso mismo, el puerto de cabotaje fue escogido para situar la primera aduana de Asturias. Era muy común también la caza de ballenas, algo que se puede intuir al ver el mural que se hizo en 1992, junto a un arponero de 1854 y el contrato ballenero más antiguo que se conoce.