A principios del siglo X, un monje llamado Genadio subió por el cauce del río Oza buscando un lugar donde rezar sin que nada lo distrajera. Lo encontró en una cueva abierta sobre un arroyo, al pie de las paredes calizas de los Montes Aquilanos, y desde allí impulsó la vida monástica de buena parte del Bierzo. Mil años después, el camino que une sus monasterios es una de las rutas de senderismo más completas de la provincia de León. El recorrido circular de la Tebaida Berciana sale de Peñalba de Santiago, baja hasta Montes de Valdueza y vuelve entre castaños y robles, con una iglesia mozárabe en un extremo, un monasterio fundado en el siglo VII en el otro y la cueva del ermitaño a pocos kilómetros del punto de partida. En otoño e invierno, con los arroyos crecidos y los castaños ya sin hoja, el valle se recorre con calma durante el puente de diciembre.

Sara Fernández García

De Peñalba de Santiago a Montes de Valdueza por la Tebaida Berciana

El Valle del Silencio ocupa la cabecera del río Oza, al sur de Ponferrada, encajado entre los Montes Aquilanos, cuyas cumbres rondan los 2.000 metros. El nombre de Tebaida Berciana se lo dio en el siglo XVIII el Padre Flórez, que comparó la comarca con la región del Alto Egipto donde la tradición sitúa el nacimiento del fenómeno eremítico. Aquí la comparación tenía fundamento: entre los siglos VII y X, San Fructuoso, San Valerio y San Genadio llenaron estos valles de monasterios y ermitas, de los que hoy se conservan dos grandes templos unidos por el sendero.

Vista de Peñalba de Santiago en el Valle del Silencio / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

La ruta empieza en Peñalba de Santiago, el último pueblo del valle. Es un caserío de mampostería de pizarra y caliza, con tejados de losa y casas de dos alturas, la de abajo para guardar animales y aperos y la de arriba, con galerías de madera, para vivir. La construcción más destacada del caserío civil es la Casa de los Diezmos, donde se reunían las cosechas que se debían al Obispado de Astorga. El pueblo está protegido como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Etnológico, y forma parte desde 2016 de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Casco antiguo del pueblo de Peñalba de Santiago con arquitectura típica en el Valle del Silencio / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

En mitad del caserío se levanta la iglesia de Santiago de Peñalba, el único edificio que queda del monasterio que fundó Genadio. Se construyó entre 931 y 937, durante el reinado de Ramiro II, y la inauguró el abad Salomón, discípulo del santo. Por fuera es un volumen sobrio de piedra; por dentro guarda una de las colecciones de arcos de herradura más pronunciadas del arte mozárabe, con dovelas finamente cortadas sobre columnas monolíticas, y restos de pinturas murales de época califal pintadas al fresco. La puerta sur se abre con un doble arco apoyado en tres columnas de mármol con capiteles corintios. La iglesia fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931 y la entrada es gratuita.

Iglesia de Santiago de Peñalba. / wikicommons/Fogar Mozárabe

Cómo llegar y qué hay que saber de la ruta

En coche desde Ponferrada se cruza el puente del Boeza hacia San Esteban de Valdueza y desde allí se sigue la carretera que remonta el río Oza por Valdefrancos, San Clemente de Valdueza y Montes de Valdueza hasta Peñalba. Es una carretera estrecha y con muchas curvas que puede cortarse por lluvia o nieve, así que en diciembre conviene consultar el estado antes de salir. El coche se deja en el aparcamiento de la entrada de Peñalba.

El circuito completo suma unos 18 kilómetros, aunque algunos tracks lo dejan en 16,4, con un desnivel de 553 metros. Tiene dificultad media y se completa en cinco o seis horas. La ruta está señalizada y puede comenzarse en Peñalba de Santiago o en la puerta del monasterio de San Pedro de Montes. Para quien prefiera un paseo puede hacer solo el tramo de ida y vuelta a la Cueva de San Genadio desde Peñalba, de unos 4,5 kilómetros con tramos pedregosos.

Cueva de San Genadio / Turismo León

Desde el pilón del pueblo, el sendero desciende por el Valle de Friguera, que se ve entero desde las últimas casas, en dirección a Montes. El camino cruza el Arroyo de Montes y entra en Montes de Valdueza por la puerta del monasterio de San Pedro de Montes. Lo fundó San Fructuoso en el siglo VII, junto al antiguo Castro Rupianense, y permaneció en activo hasta la invasión musulmana; Genadio lo reconstruyó después y la fábrica que se conserva es de los siglos XII y XIII, con capiteles prerrománicos en la torre y una portada románica. La desamortización y un incendio arruinaron el conjunto, del que se mantienen en pie la iglesia y parte de los muros. San Valerio, que vivió en él, dejó escrita la descripción del lugar: “Es un lugar parecido al Edén y tan apto como él para el recogimiento, la soledad y el recreo de los sentidos”. Fue declarado Monumento Nacional en 1931.

Valle de Friguera / wikicommons/Olga Berrios

La vuelta a Peñalba remonta el valle por la otra vertiente, entre castaños, robles y nogales, en un paisaje modelado por el agua y el hielo. El último tramo lleva a la Cueva de San Genadio, a unos dos kilómetros del pueblo, colgada sobre el Arroyo del Silencio. Junto a ella hay una cascada y un puente sobre el arroyo, y detrás se levanta la pared caliza de los Aquilanos, que hace de caja de resonancia de todo el valle. La cueva lleva siglos recibiendo peregrinos y desde su entrada se ve Peñalba recortado en la ladera de enfrente.

Casco antiguo del pueblo de Peñalba de Santiago / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

La leyenda del silencio, una cruz para un rey y el botillo del invierno

El nombre del valle procede de una leyenda que en Peñalba se cuenta todavía. Genadio no conseguía meditar en su cueva por el ruido que hacían los arroyos al bajar de la montaña, y un día, harto, les gritó que se callaran. Desde entonces, dicen, el agua corre por el valle sin hacer ruido. La historia documentada del monje es casi tan llamativa: entre finales del siglo IX y principios del X fundó o restauró varios monasterios en la comarca, entre ellos San Pedro de Montes y Santa Leocadia de Castañeda, llegó a ser obispo de Astorga y terminó retirándose a Peñalba, donde murió hacia el año 936. En él contra ábside de la iglesia, el espacio funerario situado a los pies del templo, las excavaciones han localizado dos enterramientos.

La pieza más valiosa que salió de este pueblo ya no está en él. En el año 940, Ramiro II regaló al monasterio una cruz de orfebrería en agradecimiento por la ayuda atribuida al apóstol Santiago en la batalla de Simancas. Hoy la Cruz de Peñalba se expone en el Museo de León y es uno de los símbolos de la provincia. Cada 25 de julio, durante las fiestas patronales, los vecinos recrean aquella entrega en la Fiesta Mozárabe, una representación en la que participan unas 200 personas vestidas de época y que termina en el atrio de la iglesia. Del mismo monasterio se cuenta que salieron unas piezas de ajedrez de marfil que habrían pertenecido al santo, aunque la atribución nunca se ha podido demostrar.

Peñalba de Santiago, con sus característicos tejados de pizarra negra, al pie de las paredes calizas de los Montes Aquilianos en el Valle del Silencio / Istock / Sebastian Fernandez

El valle tiene también su fauna, con corzos, zorros, jabalíes, lobos y águilas reales, y una vida cotidiana a la medida de un pueblo que roza la docena de habitantes empadronados y que no tuvo antena de telefonía móvil hasta septiembre de 2020.

Horarios para el puente de diciembre La Iglesia de Santiago de Peñalba, del 1 de octubre al 31 de marzo abre de miércoles a sábado de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00, y los domingos de 10:00 a 14:00. Lunes y martes cierra. La entrada es gratuita. Durante el puente: el sábado 5 de diciembre la iglesia sigue el horario de invierno y el domingo 6, festivo, abre por la mañana. El lunes 7 y el martes 8 permanece cerrada, y también del 9 al 23 de diciembre, así que la visita al templo hay que encajarla el sábado o la mañana del domingo.

Para completar la escapada

La Cruz de Peñalba se puede ver en el Museo de León, y en Ponferrada, a media hora en coche, están el castillo de los Templarios y los restaurantes donde probar el botillo.La cocina de la zona es la del Bierzo de invierno, con cocido berciano, caldos de verdura, embutidos de la comarca y carnes asadas en cocina de leña. El plato por excelencia es el botillo, que tiene Indicación Geográfica Protegida y se elabora con costilla, rabo y otras piezas del cerdo adobadas, embutidas y ahumadas.

Castillo de los Templarios de Ponferrada / wikicommons/Fogar Mozárabe

Su temporada es la de los meses fríos y su gran fiesta, el Festival del Botillo de Bembibre, está declarada de Interés Turístico Internacional y se celebra en febrero. A la misma despensa pertenecen la castaña del Bierzo, con Marca de Garantía, la Manzana Reineta del Bierzo, con Denominación de Origen Protegida, y el Pimiento Asado del Bierzo, también con IGP.