"El último bosque atlántico", así lo defiende Turismo de Galicia, mientras que la Xunta lo describe como uno de los bosques atlánticos de ribera mejor conservados de Europa: 9.000 hectáreas y apenas 500 personas que las habiten, un reducto donde la naturaleza aún es dueña de si misma.

Paisaje de las Fragas do Eume, Galicia / Istock

Por eso, por su belleza, su caracter único y su relativa cercanía con muchos puntos del país, es quizá la escapada perfecta para un fin de semana de senderismo o, aprovechando las fechas, el puente de la constitución. Prque todos sabemos que Galicia se recorre y vive andando, a través de sus paisajes y, en esta ocasión, el Camiño dos Encomendeiros, siguendo la orilla del río Eume desde un puente colgante hasta los pies del monasterio de Caaveiro, pasando por un puente medieval y un entorno de otro mundo.

Adriana Fernández

Por el cañón del Eume hasta el monasterio de Caaveiro

Las Fragas do Eume ocupan un triángulo en el norte de la provincia de A Coruña, entre Pontedeume, Monfero y As Pontes, y se reparten entre cinco municipios, a los que se suman Cabanas y A Capela. Fueron declaradas parque natural, el quinto de Galicia, y sus 9.125 hectáreas lo convierten en el segundo más grande de la comunidad, por detrás de Baixa Limia-Serra do Xurés. El responsable del paisaje es el propio Eume, un río de unos 100 kilómetros que en su tramo final, camino del Atlántico, ha excavado un cañón con laderas de hasta 300 metros de desnivel. En esas pendientes se conserva el manto vegetal original del bosque atlántico, con robles y castaños, abedules, alisos, fresnos, tejos y avellanos, a los que se suman laureles, acebos y madroños, y en las laderas orientadas al sur, los alcornoques que marcan aquí su límite norte en Galicia, un paisaje imposible, brillante y sorprendente.

La puerta de entrada más visitada es la de Caaveiro. Desde Pontedeume, una carretera local remonta el río por Ombre y su coto pesquero hasta el Centro de Interpretación, en el kilómetro 5. El Camiño dos Encomendeiros empieza un poco más adelante, en el puente colgante de Cal Grande, junto al refugio de pescadores. Al otro lado del río, el sendero se abre paso entre la vegetación de ribera, con helechos y piedras cubiertas de musgo, y a lo largo del recorrido aparecen el segundo puente colgante, el de Fornelos, y el puente medieval de Santa Cristina. Las dos pasarelas metálicas son las que más llaman la atención de quienes visitan el parque, porque permiten cruzar el Eume suspendido sobre el agua. Son 5,5 kilómetros de dificultad baja que se recorren en unas dos horas.

Paisaje de las Fragas do Eume, Galicia / Istock

El último tramo sube hasta San Xoán de Caaveiro, que se alza sobre un montículo rocoso entre el Eume y el río Sesín. La tradición atribuye su fundación a San Rosendo en el año 934, aunque los documentos de la Diputación de A Coruña sitúan sus orígenes en una comunidad de ermitaños de finales del siglo IX a la que el santo dio nuevo impulso. El monasterio siguió primero la regla benedictina, recibió privilegios de Alfonso VII y más tarde pasó a los canónigos regulares de San Agustín, cuando su iglesia alcanzó la categoría de Real Colegiata. Se organizaba en cinco terrazas escalonadas sobre la roca, con todo lo necesario dentro de sus muros. Hoy conserva restos románicos del siglo XII, una iglesia reconstruida en el XIX y una fachada y un campanario barrocos del siglo XVIII, y la Diputación, su propietaria desde los años ochenta, lo ha rehabilitado por completo.

Cómo llegar al Camiño dos Encomendeiros

Desde A Coruña, Pontedeume está a unos 39 kilómetros por la autopista en dirección a Ferrol. Desde la villa, la carretera de Ombre lleva hasta el Centro de Interpretación de las Fragas do Eume, pero recuerda que el acceso en coche al fondo del valle se limita en verano, Semana Santa y los días de mayor afluencia, cuando funciona una lanzadera entre el centro de visitantes y el monasterio. Otra puerta de entrada es el Centro de Visitantes de Monfero, que igualmente da acceso a las rutas altas del parque.

Paisaje de las Fragas do Eume, Galicia / Istock

La leyenda del anillo, los helechos de la era cenozoica y el requeixo de A Capela

La leyenda más conocida de Caaveiro tiene como protagonista a su fundador. Se cuenta que San Rosendo arrojó su anillo al río y prometió no abandonar el monasterio hasta recuperarlo, y que el anillo apareció tiempo después dentro de un pescado que le sirvieron en la comida. Un alba atribuida a San Rosendo se conserva todavía en la capilla de Nosa Señora das Neves, en A Capela.

El bosque guarda sus propias reliquias. Bajo los robles, en las riberas del Eume, crecen hasta 28 especies de helechos, varias de ellas amenazadas, que la Xunta presenta como reliquias de un paisaje propio de la era cenozoica, junto a unas 200 especies de líquenes. La fauna suma 103 especies de aves, 41 de mamíferos y 8 de peces, entre ellas el mirlo acuático, el abejero europeo y la rana ibérica, una especie endémica.

Paisaje de las Fragas do Eume, Galicia / Istock / Benito Juncal

La comarca del Eume tiene también su despensa. En A Capela se elabora el requeixo, un requesón artesano de leche de vaca que se toma tradicionalmente con miel y que tiene su propia fiesta en el lugar de As Neves. En Pontedeume, la villa que nació del portazgo sobre el río y que controlaba el paso del Camino Inglés, el dulce más típico es la proia, y en la calle Real se concentran los bares de tapas donde terminar el día. La villa estuvo bajo el dominio de la poderosa Casa de los Andrade, cuyo castillo vigila todavía el valle desde el alto de Nogueirosa, a unos tres kilómetros del pueblo.

Prepara tu visita: los esenciales

La ruta: Hablamos de 5,5 kilómetros, dificultad baja y unas dos horas . Es lineal, de modo que la vuelta se hace por el mismo camino o con la lanzadera cuando funciona.

Hablamos de 5,5 kilómetros, dificultad y unas . Es lineal, de modo que la vuelta se hace por el mismo camino o con la lanzadera cuando funciona. Visitar Caaveiro: la entrada es gratuita e incluye una visita guiada en turnos de unos 45 minutos. Los fines de semana y festivos no hay problema para visitarlo; entre semana y fuera de temporada conviene consultar, porque el horario cambia con la estación.