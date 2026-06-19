Lo llaman la Toscana española y está en Teruel: un casco histórico medieval, piscinas naturales de ensueño y rutas de senderismo
Este lugar de ensueño esconde fantásticos tesoros culturales. Tiene uno de los patrimonios más ricos y singulares en cuanto a fiestas y tradiciones de todo Aragón
Si lo que estás buscando para este verano es desconexión, paz, tranquilidad, algo cerquita y, sobre todo, mucha vitamina D, en Viajar tenemos el lugar perfecto para ti. Hablamos del Matarraña, una comarca aragonesa situada en el noreste de la provincia de Teruel que está formada por 18 pueblos. Todos ellos destacan por su rico patrimonio medieval, sus calles empedradas y un impresionante entorno natural, que te hará teles trasportarte al propio Caribe.
Si eres un amante de la naturaleza y el entorno natural, los famosos Puertos de Beceite con sus ríos y barrancos, te encantarán. Han sido declarados Reserva Nacional de Caza y Área de Importancia para las Aves, dónde se encuentra la mayor colonia de cabra hispánica de la Península. Pero si lo tuyo es más el senderismo y reconectar con la naturaleza, en este mismo pueblo, también puedes realizar la ruta de la Pesquera. Una ruta de cinco kilómetros junto al río.
Los rincones oscuros del Matarraña
Valderrobres es uno de estos lugares en los que te enamorarás a primera vista. Este pueblo te recibirá con la emblemática imagen del Puente de Piedra sobre las aguas del río Matarraña y un centro histórico donde destaca su famoso Castillo de Valderrobres. Es una de las cinco localidades declaradas como Conjunto Histórico-Artístico de la comarca.
El entorno natural de Beceite es uno de los mayores reclamos de toda la Comarca del Matarraña. El Espacio Natural de la Pesquera o Peixquera es un precioso tramo del río Ulldemó formado por una sucesión de pozas color turquesa, pequeñas cascadas y paisajes de ensueño.
La ruta entera de las Pozas de la Pesquera se puede recorrer a pie, en bicicleta, moto o en coche. Son 5 kilómetros y alrededor de 15 zonas de aparcamiento repartidas a lo largo de todo el recorrido. Estos puntos de aparcamiento están estratégicamente situados en las zonas más espectaculares.
Sin duda, el Salto de Portellada es otro lugar imprescindible que ver en el Matarraña. Sobre todo en época de verano. Cuando el agua del río Tastavins fluye con ganas, además de precipitarse al vacío, forma una preciosa poza de un color esmeralda maravilloso.
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