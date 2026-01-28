Lo llaman el pueblo más bonito de Extremadura y es también el que más nieve tiene en invierno: el más alto de la región y guardián del Valle del Jerte

Es preciso volver a recordar que Piornal se sitúa a 1.175 metros, en una plataforma elevada expuesta a las entradas de aire frío del norte y del oeste. Cuando las borrascas atlánticas alcanzan el Sistema Central, Piornal es uno de los primeros puntos de Extremadura donde la nieve se convierte en absoluto protagonista. Mientras el fondo del valle mantiene temperaturas positivas, aquí la precipitación cae en forma de nieve con relativa frecuencia cada invierno. Por su parte, Piornal ocupa la divisoria natural entre el Valle del Jerte y las estribaciones de la Sierra de Gredos. Realmente no todos los lugares pueden permitirse presumir de un emplazamiento tan único. Y es que, desde sus alrededores se obtiene una de las panorámicas más amplias y espectaculares del norte extremeño