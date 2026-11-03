La llaman "la pequeña Roma" y es la ciudad con más monumentos romanos de España: un teatro del siglo I a.C., un puente de 60 arcos y un casco histórico Patrimonio de la Humanidad

Hace algo más de dos mil años, cuando terminaron las guerras contra cántabros y astures, Roma tuvo que decidir qué hacer con los legionarios que habían cumplido su servicio. En el año 25 a.C., Augusto les dio tierras junto al río Guadiana, en el oeste de Hispania. Eran veteranos de las legiones V Alaudae y X Gemina, los eméritos, y la colonia que levantaron llevó su nombre: Augusta Emerita.

Pasajes y túneles de piedra y ladrillo del Circo Romano de Mérida en Badajoz / Istock / TOMASLLAMASTOYAKIS

Aquella fundación para soldados retirados acabó siendo la capital de la provincia de Lusitania, que controlaba buena parte del oeste de la península. Su nombre se fue gastando con los siglos hasta quedarse en Mérida.

Adriana Fernández

El puente de los sesenta arcos

La ciudad romana se entendía desde el río, y por ahí sigue teniendo sentido empezar. El Puente Romano cruza el Guadiana a lo largo de unos 790 metros, con sesenta arcos de medio punto que se levantaron a finales del siglo I a.C. Tres de ellos estuvieron ocultos hasta que unas obras en la ribera los sacaron a la luz a finales de los años noventa. A mitad de camino se apoya en una isla natural, y el primer tramo, con diez arcos, es el que más fábrica romana conserva.

Vista aérea del antiguo Teatro Romano de Mérida / Istock

No ha llegado intacto. Los visigodos lo repararon a finales del siglo V, un emir cordobés destruyó uno de sus pilares en el IX y una riada a comienzos del siglo XVII obligó a rehacer la parte central. Siguió soportando tráfico hasta los primeros años noventa, cuando se abrió el puente Lusitania, y desde entonces solo se cruza a pie.

El Puente Romano con la Alcazaba en Mérida / Istock

La Alcazaba, a la salida del puente

Quien cruza el puente a pie desemboca casi de frente en la Alcazaba. Los musulmanes la levantaron en el siglo IX con piedra de la muralla romana, y pasa por ser la fortificación árabe más antigua de la península. Conserva más de una veintena de torres, y desde el adarve se ve el Guadiana con los arcos del puente debajo.

Fortaleza mora de Alcazaba y dique romano sobre el río Guadiana, en Mérida / Istock / TOMASLLAMASTOYAKIS

Diana, entre las casas

La calle sube desde allí hasta la plaza de España, y a pocos minutos de ella, sin aviso, aparece el templo de Diana rodeado de viviendas. Se construyó en el siglo I d.C. para el culto imperial y es el único templo romano que Mérida mantiene en pie. Debe buena parte de esa suerte a un noble del siglo XVI que encajó su palacio entre las columnas: al convertirlo en casa, nadie lo desmontó.

El famoso templo romano de Diana en Mérida, provincia de Badajoz / Istock

Muy cerca se conserva un trozo del pórtico del foro municipal, y bajando por la calle de Trajano se llega al arco del mismo nombre, de casi quince metros, que servía de puerta monumental.

El teatro que pagó Agripa

El teatro queda en el extremo este del casco antiguo. Lo financió Marco Vipsanio Agripa, el yerno de Augusto, y se inauguró hacia el 16 o el 15 a.C., con sitio para unas 6.000 personas. La fachada del escenario, ese muro de columnas de mármol de 17,5 metros de altura que sale en todas las fotos, es algo posterior, del siglo I d.C., y se retocó en época de Constantino.

Parte de la fachada con columnas, capiteles y estatuas del teatro romano de Mérida / Istock / TOMASLLAMASTOYAKIS

Durante siglos estuvo enterrado. De él solo asomaban las gradas más altas, y en Mérida las llamaban las Siete Sillas. En 1910, el arqueólogo José Ramón Mélida empezó a vaciarlo, y desde 1933 vuelve a usarse para lo que se hizo, con el Festival Internacional de Teatro Clásico y algo más de 3.000 localidades.

Moneo, al otro lado de la calle Al salir, en la acera de enfrente, está el Museo Nacional de Arte Romano, en ladrillo y con arcos enormes que imitan a los romanos. Dentro están los mosaicos, las estatuas y las inscripciones que han ido saliendo bajo la ciudad.

Pegado a él está el anfiteatro, que se estrenó en el 8 a.C. según sus propias inscripciones. Ahí cabían entre 14.000 y 15.000 espectadores, más del doble que en el teatro, y lo que se veía eran gladiadores y fieras.

Lo que quedó fuera de la muralla

Lo más grande no cabía dentro. Al sur del teatro, junto a la plaza de toros, está la Casa del Mitreo, una casa rica del siglo I d.C. con uno de los pocos mitreos que se conservan en Hispania. El circo, al este, tiene más de 400 metros de pista, y en sus carreras de cuadrigas se juntaban unas 30.000 personas.

Acueducto de los Milagros en Mérida / Istock

El último tramo lleva al norte, al valle del Albarregas. Allí siguen en pie los pilares del Acueducto de los Milagros, que en el siglo I d.C. traía el agua del embalse de Proserpina, a unos cinco kilómetros, y que se alargaba más de 900 metros. Puente, teatro y acueducto forman parte del mismo conjunto arqueológico, Patrimonio de la Humanidad desde 1993.