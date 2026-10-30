La llaman "la Miami española" y es la calle más larga de España: está entre dos mares, sobre una lengua de arena que parece flotar sobre el agua formada hace más de 2000 años

Tiene casi 20 kilómetros, y eso la convierte en la calle más larga de toda España. Y no es la única singularidad, porque resulta que esta avenida vertebra una de las urbanizaciones más icónicas del Levante español. Bañada por dos mares, y un aspecto de carretera casi flotante, la Gran Vía de La Manga es una estrecha franja litoral que atraviesa el Mediterraéno y el Mar Menor, en la región de Murcia.

Es la calle más larga de toda España / Istock

Basta recorrerla, a pie o en coche, para comprobar por qué se la conoce como la Miami española: una urbanización de corte eminentemente turístico, con hoteles históricos junto al agua, altísimos edificios de apartamentos que mirar al mar y otros negocios relacionados con el turismo. No hay duda de que el parecido con la ciudad de Florida es más que evidente.

Adriana Fernández

Por qué se la conoce como la Miami española

La Manga no es un pueblo independiente, sino una franja litoral repartida principalmente entre los municipios de San Javier y Cartagena. Durante siglos, fue solo un cordón de arena formado por la acción de las corrientes marinas y la acumulación de sedimentos. Eso hizo que la laguna del Mar Menor quedase progresivamente separada del Mediterráneo gracias a esta barrera natural. Un hecho que, tal y como recogen los datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica, se remonta aproximadamente a hace 2000 años.

El gran cambio llegó en la década del boom turístico de España con Tomás Maestre Aznar, promotor que comenzó a impulsar la urbanización de la zona en 1961, con un proyecto del arquitecto Antoni Bonet Castellana. El objetivo, que por aquel entonces parecía un sueño, era convertir aquel paraje poco habitado en un gran destino vacacional. Y a la vista está que lo consiguió.

Según el Archivo Municipal de Cartagena, en 1970 había 15 viviendas en la zona y solo una década después, ya eran 4730, según los datos de 1981, lo que convirtió a esta zona en uno de los grandes enclaves turísticos del litoral murciano. Hoy son más de 20400 las viviendas contabilizadas.

Una calle entre dos mares / Istock

Tres lugares emblemáticos

El Puente de la Risa

Se construyó en 1978 con un arco muy pronunciado que provoca una sensación peculiar al cruzarlo en coche. Su historia está ligada a un proyecto urbanístico de Antoni Bonet que aspiraba a crear una pequeña Venecia residencial en el extremo norte de La Manga. Lo más curioso es que la urbanización prevista nunca llegó a completarse.

Un puerto que comunica los dos mares

El puerto deportivo Tomás Maestre está junto al canal del Estacio, una vía navegable que conecta el Mar Menor con el Mediterráneo. Es, posiblemente, la imagen más representativa de la singular geografía de La Manga.

El puerto de La Manga / Istock

Una barrera natural con un ecosistema frágil

Aunque el paisaje urbanizado domina buena parte de La Manga, el cordón litoral y el Mar Menor tienen un importante valor ecológico. La transformación turística y los problemas ambientales de la laguna plantean un contraste interesante entre el atractivo vacacional y la necesidad de proteger el territorio.