La llaman “el Manhattan del Mediterráneo” y es la ciudad con más rascacielos por habitante de Europa: un mirador sobre el mar, playas de arena fina y 17 grados en invierno

Benidorm, más conocido popularmente como el “Manhattan del Mediterráneo”, es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de España. Este municipio alicantino es famoso por ser la ciudad con más rascacielos por habitante de Europa, por sus extensas playas de arena fina y tener un microclima soleado que garantiza vida turística durante todo el año, llegando a los 17 º grados en pleno invierno.

Desde sus orígenes históricos hasta su vibrante vida contemporánea, la ciudad ha sabido mantenerse relevante y atractiva para todas las generaciones. Sus rascacielos, que parecen tocar el cielo, son un símbolo de su crecimiento y evolución constante, pero sin perder de vista sus raíces. Esta maravillosa ciudad lo tiene todo, un espacio urbano moderno y lleno de servicios donde la cultura, el arte y la naturaleza se pueden ver en plena calle.

Benidorm bordeando la costa del mar Mediterráneo / Istock / IMAG3S

Tus paradas claves para no perderte por Benidorm

Cuando nos referimos al corazón histórico de la ciudad, no podemos no nombrar el Castell y el Balcón del Mediterráneo, un antiguo emplazamiento del castillo defensivo en el cerro canfali que separa las dos grandes playas, Levante y Poniente, y que ofrece una de las mejores vistas a todo el litoral. Para los más aventureros y amantes de la historia, el yacimiento arqueológico del Tossal de la Cala, es el bien más importante del municipio. Se trata de un castellum romano fortificado del siglo I a.C., ubicado en el extremo sur de la playa Poniente, con vistas a toda la playa.

Balcon del Mediterraneo in Benidorm / Istock / SilviaR

Su gran joya natural es el Parque Natural de la Serra Gelada. Lo que más te llamará la atención son sus acantilados verticales de más de 300 metros y su ruta senderista hacia la Torre de les Caletes, declarado Bien de Interés Cultural. En el año 2005 fue nombrado espacio protegido y a día de hoy es el primer parque terrestre-marítimo de toda la Comunidad Valenciana, ocupando más de 5500 hectáreas y abarcando territorios como Benidorm, l'Alfàs del Pi y Altea.

parque natural de la montaña Serra Gelada, / Istock / Aliaksandr Antanovich

En pleno casco histórico, se encuentra la famosa iglesia de San Jaime donde la Virgen del Sufragio fue encontrada en una pequeña barca a la deriva y, desde entonces, se ha transformado en símbolo de la ciudad y objeto de devoción de los benidormenses. Su estilo neoclásico de la arquitectura, junto con detalles mediterráneos como las cúpulas azules, consiguieron que este edificio sea hoy día uno de los emblemas de la ciudad y lugar de peregrinación de numerosos fieles.

Plaza de San Jaime en el casco antiguo de Benidorm / Istock / veeja

Las mejores playas de Alicante

Las playas de Benidorm suman más de 6 kilómetros de costa de arena dorada orientados hacia el sur, lo que garantiza sol durante casi todo el día y aguas templadas gracias a la protección de las montañas del entorno. Entre las más importantes está la Playa de Poniente, ideal para familias y con un paseo arquitectónico premiado a nivel mundial. Por otro lado está la Playa de levante, perfecta para turistas y jóvenes. Aquí podrás encontrar a cualquier hora las terrazas llenas y practicar muchísimos deportes acuáticos.

Benidorm / Istock / Orietta Gaspari

En cuanto a calas, no podrás perderte la Cala del Mal Pas, una pequeña joya resguardada entre el puerto y los acantilados del Balcón del Mediterráneo. Y si lo que buscas es relax, Cala de l'Almadrava es perfecta para ti, de difícil acceso e ideal para bucear con total tranquilidad.