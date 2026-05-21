Lo llaman "la joya Belle Époque del Cantábrico" y es el icono de una bahía perfecta: entramos en la ciudad con el paseo marítimo más elegante de España

Si San Sebastián es hoy una ciudad de cine no es solo por el festival que cada año se celebra en este rincón privilegiado del norte de España. Ya lo era mucho antes de que las estrellas de la gran pantalla acapararan todas las miradas en la alfombra roja del Kursaal.

Una ciudad de cine, sin duda. / Istock

Hay que remontarse hasta finales del siglo XIX, justo en ese momento en el que Donostia se convirtió en el epicentro de la Belle Époque en España, ese periodo histórico en el que la aristocracia y su forma de vida desenfadada y vitalista fue la absoluta protagonista antes de la Primera Guerra Mundial.

Adriana Fernández

El gran destino de la Belle Époque europea

Que San Sebsatián se convirtiera en la capital de la Belle Époque se debe al impulso de las reinas María Cristina de Habsburgo-Lorena y a Victoria Eugenia de Battenberg, quienes la eligieron como su ciudad favorita de vacaciones en el último tercio del siglo XIX.

Fue la alta sociedad burguesa que consiguieron atraer ambas monarcas hasta la ciudad lo que cambió su fisonomía, así como las costumbres sociales, dejando una huella imborrable en la arquitectura, el urbanismo y la vida cultural de San Sebastián.

La ciudad favorita de la alta burguesía. / Istock / TONO BALAGUER

Puro Modernismo en la bahía más bonita de España

Muchos de los edificios que engalanan hoy la bahía de la Concha, la más bonita del Cantábrico, fueron levantados precisamente en aquella época en la que la familia real veraneaba en San Sebastián, consolidando la ciudad como un centro turístico y social de primer nivel en Europa.

Y uno de los más significativos es La Perla, el gran balneario que durante años fue considerado uno de los más bonitos del mundo. Todavía está en pie, aunque ya como moderno centro de talasoterapia en plena playa de la Concha.

La Perla, uno de los balnearios decimonónicos más bonitos del mundo. / Istock / Alberto Pomares

De aquella época es también el Gran Casino de San Sebastián, hoy el Ayuntamiento de la ciudad. Inaugurado en 1887, fue el gran centro de fiestas y reuniones sociales de la Belle Époque donostiarra. Dicen que generaba tantos ingresos, que con sus recaudaciones económicas se sufragaron numerosas mejoras en la ciudad, y puede que la más famosa sea la de la barandilla de la Concha.

De hecho, esa elegante estructura de hierro forjado y pintada de blanco es uno de los elementos más reconocibles de la ciudad. Tiene más de cien años de historia (se terminó de instalar en 1910) y todavía hoy sigue siendo el gran reclamo para pasear y ver de cerca el bellísimo paseo marítimo de San Sebastián, uno de los más elegantes y sofisticados del mundo.

Esta barandilla es uno de los grandes emblemas de la ciudad de San Sebastián. / Istock

Desde un balneario decimonónico a los hoteles de época más bonitos

De aquella época son también algunos de los hoteles más emblemáticos de la ciudad: desde el Hotel de Londres y de Inglaterra (levantado en 1876), de estilo romántico y lujo decimonónico, al Hotel Continental, construido en 1884 justo en frente de la bahía.

La arquitectura de Donostia sigue recordando la época gloriosa de la Belle Époque. / Istock / TONO BALAGUER

El Hotel María Cristina (en honor a la reina) y el Teatro Victoria Eugenia, ambos inaugurados en 1912, siguen siendo dos de los grandes referentes de la Belle Époque donostiarra. Igual que el Palacio Miramar (de 1893), esa casona palaciega que servía de residencia familiar real a finales del XIX.