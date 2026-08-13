La llaman la 'Florencia andaluza' y son dos ciudades hermanas: una ruta Patrimonio de la Humanidad por el renacimiento y el aceite de oliva

Hay una plaza en el sur de España donde, si giras sobre ti mismo despacio, no ves un solo edificio que no sea del siglo XVI. No hay coches, apenas hay ruido, y el material dominante es una piedra dorada que cambia de tono según la hora. A quince minutos en coche existe otra plaza, más pequeña, presidida por dos leones de piedra y un edificio que en su día fue tribunal de justicia. Entre una y otra, kilómetros y kilómetros de olivos que no se interrumpen casi nunca.

Sara Fernández García

Podrían ser dos postales distintas de dos viajes distintos. No lo son. La Unesco decidió en 2003 que estas dos ciudades solo se explican juntas, y desde entonces comparten una sola declaración de Patrimonio de la Humanidad, algo que en España solo ocurre en un puñado de casos. La primera se ha ganado, ella sola, el sobrenombre de "Florencia andaluza". La segunda fue durante siete años el refugio de uno de los poetas más importantes del siglo XX español. Juntas forman una de las rutas patrimoniales más completas -y menos masificadas- de Andalucía. Se llaman Úbeda y Baeza.

La Basílica de Santa María en Úbeda es una magnífica iglesia situada en la ciudad / Istock

Historia de una forma urbana compartida

Úbeda y Baeza adquirieron su trazado urbano básico en el siglo IX, bajo dominio musulmán, y lo conservaron con relativamente pocos cambios hasta la Reconquista cristiana del siglo XIII. Es ese doble estrato -la ciudad islámica reconvertida en ciudad cristiana- lo que la Unesco reconoció como valor conjunto al inscribirlas bajo la denominación "Conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza", una candidatura que se presentó por primera vez en 1999 y que se resolvió definitivamente el 3 de julio de 2003.

Hospital de Santigao de Úbeda / Istock

El gran salto llegó en el siglo XVI, cuando ambas ciudades vivieron una transformación renacentista que no tuvo parangón en ninguna otra localidad de tamaño similar en España. El motor fue Francisco de los Cobos, secretario personal de Carlos V y uno de los hombres más poderosos de la corte imperial, que decidió convertir su ciudad natal en un escaparate de su fortuna y su gusto artístico. Encargó ese proyecto a Andrés de Vandelvira, uno de los grandes arquitectos del Renacimiento español, nacido hacia 1505 en Alcaraz (Albacete), que acabaría dedicando casi veinte años de su vida a Úbeda y Baeza antes de cerrar su carrera con la Catedral de Jaén. Suyos son, en Úbeda, el Palacio del Deán Ortega, el Palacio Vázquez de Molina, el Palacio Vela de los Cobos y el Hospital de Santiago, su última obra, terminada en 1575, el mismo año de su muerte. En Baeza dejó su huella en la Catedral de Santa María y la Capilla de los Benavides de la iglesia de San Francisco. El sobrino de Francisco de los Cobos, Juan Vázquez de Molina, continuó y amplió ese proyecto familiar, dando nombre a la plaza que hoy concentra la mayor densidad de arquitectura renacentista de toda Andalucía.

Fuente de Santa María, Baeza / Istock

El patrimonio, repartido entre dos ciudades que no compiten

En Úbeda, el edificio que resume mejor esa ambición es la Sacra Capilla del Salvador, construida a partir de 1536 como panteón funerario de Francisco de los Cobos y proyectada originalmente por Diego de Siloé, aunque fue Vandelvira quien la ejecutó desde 1540. Preside la Plaza Vázquez de Molina, corazón monumental de Úbeda, junto al Palacio del Deán Ortega -hoy convertido en Parador de Turismo- y al Palacio Vázquez de Molina, actual sede del Ayuntamiento. A pocas calles, el Palacio Vela de los Cobos sigue siendo el único de los grandes palacios ubetenses que continúa habitado. Y bajo el casco histórico, oculta hasta su descubrimiento en 2007, la Sinagoga del Agua recuerda el pasado judío de la ciudad.

Plaza Vázquez de Molina en Úbeda, una plaza rica en edificios renacentistas. / Istock / Flavio Vallenari

Baeza no le va a la zaga, aunque su escala sea más recogida. Su Catedral de Santa María se levanta sobre los cimientos de una mezquita mayor y conserva un origen documentado que se remonta al siglo V, con presencia romana, visigoda y árabe antes de la reconstrucción renacentista. La Plaza del Pópulo y la Plaza de los Leones completan un centro histórico que se recorre a pie en un par de horas. Y hay un rincón de Baeza que no tiene equivalente en Úbeda: el aula donde Antonio Machado dio clases de gramática francesa entre 1912 y 1919, en lo que entonces era el Instituto General y Técnico, hoy Antigua Universidad. Allí recibió en 1916 la visita de un jovencísimo Federico García Lorca, todavía estudiante en Granada, siete años antes de que Lorca se convirtiera en el poeta que hoy conocemos.

Plaza del Pópulo, Baeza / Istock

Este reparto no es casual ni caprichoso: de las quince ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad, solo tres están en Andalucía, y ninguna es Sevilla ni Granada. Son Córdoba, Úbeda y Baeza. Un dato que sitúa esta ruta monumental por Jaén en una liga muy distinta a la de la típica escapada de fin de semana.

Cómo organizar la visita, el olivar y la mesa

Úbeda y Baeza están separadas por apenas 9 kilómetros, un trayecto de diez minutos en coche que también cubren autobuses regulares varias veces al día. Ambas se encuentran en la provincia de Jaén: Úbeda a 46 kilómetros de la capital provincial y Baeza a 38, lo que permite combinar la ruta con una visita a la Catedral de Jaén, también obra de Vandelvira. Úbeda, con 33.588 habitantes (INE 2025), es la ciudad más poblada de las dos; Baeza cuenta con 15.575. Con un solo día es posible recorrer los principales monumentos de ambas, aunque quien quiera detenerse en museos y almazaras hará mejor en repartirlo en dos jornadas.

La entrada general a la Sacra Capilla del Salvador cuesta 5 euros, con descuentos para mayores de 65 años, grupos y menores de 8 a 15 años, y el horario varía entre temporada de verano e invierno, por lo que conviene confirmarlo el mismo día de la visita en la oficina de turismo o en la taquilla del monumento.

La luz del sol ilumina el patio de la Plaza de Santa María en Baeza. / Istock / Richard Semik

El paisaje que rodea ambas ciudades es, prácticamente en su totalidad, olivar. Jaén es la mayor provincia productora de aceite de oliva del mundo, aunque conviene no confundir el entorno inmediato de Úbeda y Baeza con las denominaciones de origen protegidas de la provincia: ni Sierra Mágina ni Sierra de Cazorla incluyen estos municipios entre los suyos, ya que corresponden a comarcas serranas vecinas. La producción de la comarca de La Loma se ampara de forma más general bajo la Indicación Geográfica Protegida "Aceite de Jaén". Para comer, el restaurante del Parador de Úbeda, instalado en el propio Palacio del Deán Ortega, ofrece platos de la cocina jienense tradicional -pipirrana, remojón, recetas de caza- elaborados con aceite de oliva virgen extra de la zona.

Francisco de los Cobos quiso que su ciudad natal hablara, siglos después, del poder y el gusto de un solo hombre. Lo que consiguió, sin buscarlo, fue que dos ciudades vecinas terminaran contando la misma historia desde dos plazas distintas.