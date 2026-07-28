La llaman ”la ciudad de la piedra dorada” y está situada a un paso de Madrid: la universidad más antigua de España fundada en el siglo XIII y una gastronomía rica en ibéricos

Conocida como “la Oxford Española” y considerada la ciudad más subestimada de España, según el diario “The Telegraph”. Se encuentra al noroeste de España, en la comunidad autónoma de Castilla y León debe su gran ambiente a los miles de universitarios que viven durante todo el curso escolar, sus encantadoras plazas, fachadas y sus monumentos la convierten en una de las ciudades más especiales e históricas de la península ibérica. Hablamos, indudablemente, de Salamanca.

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Es imposible no conocer una de las joyas más famosas de esta ciudad y es que, ¿Quién no conoce su universidad?, una de las más antiguas de Europa fundada en siglo XIII y declarada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Para quien no conozca la famosa historia de la rana, aquí en VIAJAR te la contamos. Son muchos los que visitan la famosa Universidad de Salamanca e intentan encontrarla, pero a pocos les resulta sencillo. La clave está en observar la fachada principal y fijarse en una de las tres calaveras, justo encima de ella encontrarás este conocido símbolo. Para muchos turistas, la rana representa el conocimiento y la suerte, por ello, dar con ella es tan importante.

Famosa rana sobre una calavera, un pequeño detalle ornamental esculpido en la fachada / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

¿Qué ver en Salamanca en un día?

La reina indiscutible del centro histórico salmantino y el verdadero corazón de esta ciudad es La Plaza Mayor de Salamanca. Del siglo XVIII, esta catedral tiene una arquitectura barroca muy especial, entre sus edificios, destacan el Ayuntamiento de la ciudad y el pabellón real, con coloridas fachadas llenas de balcones.

ista desde la plaza principal (Plaza Mayor) de Samanca España / Istock / armando oliveira

Salamanca es de las pocas ciudades que cuentan con dos catedrales en total, una curiosidad es que ambas se encuentran al lado formando un conjunto único, ambas son construidas bajo un estilo románico muy característico. No puedes perderte el espectacular retablo de La Catedral Vieja y de La Catedral Nueva, su maravilloso coro barroco.

Catedral de Salamanca, España / Istock / traveler1116

Otro de los grandes clásicos de cualquier visita turística por la ciudad es su famosa Casa de las Conchas, un pequeño palacio que cuenta con una preciosa fachada decorada con cerca de trescientas conchas diferentes. Construida en el siglo XV durante el reinado de los Reyes Católicos, combina los estilos gótico, italiano y morisco. Muchos no conocen el motivo de que su famosa fachada está repleta de conchas, pero todo se remonta a su fundador, el Doctor Rodríguez Arias, fundador de la Orden de Santiago, cuyo símbolo era la concha. Actualmente, sirve de sede para la Biblioteca Pública de Salamanca y una Oficina de Información.

Casa de las Conchas, Salamanca, España / Istock / Curto

Un recorrido por el sabor salmantino

No cabe ninguna duda de que el jamón ibérico es una de las banderas gastronómicas de Salamanca, conocida mundialmente. Sin embargo, existen otros muchos platos típicos de la provincia salmantina muy emblemáticos y queridos tanto por sus locales como por sus turistas. La Chanfaina es uno de sus platos estrellas, un rico guiso salmantino que combina ricos ingredientes como arroz, sangre de cerdo, cebolla, ajo, tomate y especias. El Hornazo es otro de sus platos típicos, se trata de una empanada rellena a base de carne de cerdo, jamón, chorizo, huevo duro y todo ello envuelto en una masa dorada y crujiente.

Comida para la época de Pascua en España llamada hornazo / Istock / MEDITERRANEAN

Un plato que te hará chuparte los dedos, son sus patatas meneás o revolconas, un tradicional plato salmantino que consiste en patatas cocidas y fritas con ajo, pimentón y panceta logrando una textura cremosa y un sabor único que hará que quieras volver a repetir.