Lois es una pequeña localidad de la Montaña Oriental Leonesa, esa comarca natural situada en la cordillera cantábrica y perteneciente al municipio de Crémenes. Y la gran protagonista de este municipio que apenas llega a los 60 habitantes, y del que seguro no habías oído hablar nunca antes (hasta ahora), es su iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora, conocida como “la Catedral de la Montaña”.

La comarca natural de la Montaña Oriental Leonesa / Wikimedia Commons

Se trata de un templo monumental del siglo XVIII, construido con mármol rojo veteado de una cantera cercana, en un pueblo de montaña que conserva un patrimonio sorprendente. No se nos ocurre un plan mejor para hacer las maletas en una escapada de diciembre antes de que llegue la Navidad.

Adriana Fernández

Una catedral en un pueblo diminuto

Lois se encuentra a unos 1200 metros de altitud, en el valle del río Dueñas, dentro del entorno del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. Y es ese aislamiento, perdido dentro de un entorno natural desconocido para la mayoría, lo que le otorga gran parte de su encanto. Eso, y que para llegar hay que conducir por una carretera de montaña que atraviesa una garganta y acompaña al río hasta el pueblo.

El mármol rojo es una de sus singularidades / Wikimedia Commons

Cuesta creer que exista un templo tan imponente como una catedral en un lugar así. Y la explicación hay que buscarla en una familia, los Rodríguez-Castañón, uno de los linajes más influyentes de Lois. Durante el siglo XVIII, el pueblo vivió una época de prosperidad intelectual y religiosa, y de allí salieron varios personajes vinculados a la Iglesia, entre ellos obispos y eclesiásticos que alcanzaron posiciones importantes.

Uno de ellos fue Francisco Rodríguez-Castañón, que impulsó la construcción del templo y se comprometió a financiar las obras, mientras los vecinos aportaban su trabajo. La iglesia se levantó entre aproximadamente 1755 y 1764, bajo la dirección de un arquitecto, Fabián Cabezas, relacionado directamente con la Catedral de Toledo. El resultado fue un edificio de dimensiones extraordinarias para un pueblo minúsculo.

Su arquitecto trabajó en uno de los templos más famosos de España: la catedral de León / Istock / Arpad Benedek

La iglesia de mármol rojo en plena montaña leonesa

La principal singularidad de esta iglesia es su material: está construida con piedra caliza de tonalidad rojiza y rosada, conocida localmente como mármol rojo veteado, extraída de una cantera próxima. Y luego está su estilo, de marcado barroco tardío con influencia clasicista, muy presente en su fachada monumental, flanqueada por dos torres; la planta de cruz latina, con una sola nave; la bóveda de cañón y la cúpula semiesférica; los cinco retablos de estilo rococó; y las pinturas de la cúpula y las piezas de orfebrería. No es de extrañar que la iglesia fuera declarada Bien de Interés Cultural.

Qué más visitar en Lois

Más allá de este templo tan singular y característico, Lois cuenta con otros grandes atractivos que justifican una escapada para descubrirlo. Y los podemos resumir en estos tres lugares:

La Casa del Humo

Una vivienda tradicional montañesa de piedra y madera, con cubierta vegetal y un hogar sin chimenea. El humo salía por el tejado y contribuía a conservar la madera y proteger la vivienda del frío.

Las casas blasonadas

El pueblo conserva antiguas residencias de familias nobles, con escudos de armas en sus fachadas. Destaca el palacio de los Álvarez Reyero.

El valle del río Dueñas

El entorno montañoso, los bosques y las gargantas que rodean el pueblo permiten completar la visita con paseos y rutas por la naturaleza.