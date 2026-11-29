En una calle del centro histórico de Valencia, detrás de una fachada discreta que no destaca entre el resto de edificios del barrio del Carmen, se esconde uno de los interiores más llamativos de España. La iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir tiene casi 2.000 metros cuadrados de frescos barrocos repartidos por bóvedas, muros y columnas. Ahora te cuadra lo del apodo de "Capilla Sixtina valenciana", ¿verdad?

Estos extraordinarios frescos barrocos ocupan una superficie de dos mil metros cuadrados, el doble que la Capilla Sixtina de Miguel Ángel / Istock / Besides the Obvious

La comparación no es un reclamo turístico, pues la lanzó en 2012 Gianluigi Colalucci, el restaurador italiano que estuvo al frente de los trabajos en la bóveda de Miguel Ángel en el Vaticano. Cuando vio esta obra valenciana se quedó impactado por su tamaño y estado. Hablamos de unos 1.900 a 2.000 metros cuadrados pintados frente a los cerca de 800 de la bóveda romana (teniendo en cuenta que en San Nicolás entran también columnas y otros elementos arquitectónicos). Y, sí, los metros ya impresionan, pero lo que hace especial este lugar es ese contraste entre la base medieval del templo, el despliegue barroco que se pintó encima y la historia de los artistas que lo levantaron a finales del siglo XVII. Bien merece una visita.

Adriana Fernández

Una iglesia del siglo XIII convertida en un espectáculo barroco

San Nicolás está en la calle Caballeros, en pleno casco antiguo de Valencia. Empezó a levantarse en 1245, poco después de la conquista cristiana de la ciudad por Jaime I, sobre una antigua mezquita y pasando por distintas reformas con el paso de los siglos.

Esta es la minúscula iglesia en la que se esconde la capilla Si tina de Valencia / Istock / Moonstone Images

La estructura principal tiene un aire gótico muy marcado, con ampliaciones importantes durante el siglo XV, pero el giro más radical llegó a finales del siglo XVII. Fue entonces cuando el arquitecto Juan Bautista Pérez Castiel impulsó una reforma barroca que cubrió la arquitectura medieval con una capa de decoración mucho más recargada, con escenas religiosas, figuras alegóricas y adornos por todas partes.

La Capilla Sixtina de Valencia es el doble de grande que la de Miguel Ángel en Roma / Istock / Juan Pablo Jareno Alarcon

Al entrar, y si te fijas en la estrucura, vas a seguir reconociendo rasgos góticos, pero por mucho que prestes atención a eso obviamente es difícil no mirar hacia arriba y hacia los lados porque la pintura está mires donde mires.

Palomino y Dionís Vidal, los pintores detrás de los frescos El trabajo de pintura se desarrolló entre 1697 y 1700 de la mano de dos nombres clave: Antonio Palomino y Dionís Vidal. Palomino, nacido en Córdoba en 1655, era pintor, tratadista y pintor del rey Carlos II, y llegó a Valencia con varios encargos importantes. Él planteó el programa iconográfico y supervisó la obra, mientras que la ejecución corrió sobre todo por cuenta de su discípulo, el pintor valenciano Dionís Vidal. A ver si encuentras sus propios retratos colados dentro de la decoración.

Las vidas de San Nicolás y San Pedro Mártir en las paredes

Las escenas no están puestas al tuntún: siguen un hilo narrativo centrado en los dos santos que dan nombre a la iglesia, San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir. Los doce lunetos de la nave se reparten a partes iguales (seis para cada uno) con milagros y episodios de sus vidas, rodeados de ángeles, virtudes y pasajes bíblicos hasta llegar al altar mayor, donde aparecen en la gloria celestial.

La 'Capilla Sixtina' valenciana que es el doble que la del Vaticano / Istock / Yelena Rodriguez Mena

Entre las historias de San Nicolás está la del milagro de las tres doncellas, a las que ayudó cuando no tenían dote para casarse, un relato que con los siglos alimentaría la imagen generosa asociada a Santa Claus.

Una restauración de diez años y cómo visitar el templo

Durante mucho tiempo la suciedad y el desgaste apagaron buena parte de esos colores, hasta que una restauración dirigida por Pilar Roig, de la Universitat Politècnica de València, devolvió el conjunto a un estado mucho más fiel a su origen. El proyecto duró unos diez años, terminó en 2016 y combinó métodos muy específicos (incluso se usaron tratamientos con microbacterias no patógenas y tecnología láser).

El interior de la Capilla Sixtina de Valencia es extraordinario / Istock / Alex Arghir

La iglesia está en el número 35 de la calle Caballeros, a un paseo corto de la plaza de la Virgen y la catedral, en pleno barrio del Carmen. Se visita fuera de los horarios de culto con entrada, pero lo mejor es revisar los horarios en su web oficial antes de ir para cuadrarlo con las misas que haya durante el día.