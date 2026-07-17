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La llaman “ El Bocho” y es considerada la ciudad más grande de Bizkaia: cuenta con un casco viejo medieval conocido como las siete calles y 13 puentes que cruzan su histórica ría

No puedes irte de esta ciudad sin probar su exquisita gastronomía marinera destacada por su famoso marmitako y su bacalao al pil-pil.

Una escapada perfecta en la ciudad más grande del Pais Vasco donde podrás disfrutar de su cultura y gastronomía

Una escapada perfecta en la ciudad más grande del Pais Vasco donde podrás disfrutar de su cultura y gastronomía / Istock / saiko3p

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Yanira Morte

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Es la capital del territorio y la ciudad más grande de la provincia de Bizkaia, no solo destaca por su conocida arquitectura moderna, su puerto, sino por poseer una rica historia cultural, una de las más importantes del país para muchos expertos. Hablamos de Bilbao o como muchos la conocen “El Bocho”, aunque anteriormente fue considerada una pequeña villa pesquera del siglo XIV situada en el río Nervión- datos que muchos desconocen- con la llegada de la revolución industrial esto cambio por completo y se fue expandiendo de manera muy rápida hasta llegar a ser una ciudad moderna y cosmopolita, tal como la conocemos hoy en día.

Bilbao en 40 segundos

Bilbao en 40 segundos

Su clima es muy característico por ser oceánico húmedo, siendo unos de los destinos ideales para escapar del calor e ir hacia un verano mucho más suave y húmedo. La ciudad es muy conocida por su diversidad étnica y su apertura hacia las diferentes culturas. Su gente suele ser muy amable y hospitalaria hacia aquellos viajeros que deciden escaparse a describir los encantos de esta estupenda y majestuosa ciudad.

España - Bilbao- pequeña calle en el casco antiguo histórico ( Casco Viejo)

España - Bilbao- pequeña calle en el casco antiguo histórico ( Casco Viejo) / Istock / sanniely

Cada rincón comparte una historia donde conviven en perfecta armonía la vanguardia más futurista con su tradición más local. Uno de sus grandes símbolos sobre la transformación de la ciudad y que cambio por completo su panoráma, es su famoso museo Guggenheim, diseñado por Frank Gehry. Una de sus curiosidades es que su estructura de titanio cambia de color según la luz del día. En la entrada está Puppy, un perro gigante cubierto de flores frescas y al lado, la gigante araña Mamá, que forman parte de los elementos más caracteristicos y visitados de todo Bilbao.

Bilbao Guggenheim 80

Bilbao Guggenheim / wikimedia Commons/Zarateman, CC0, via Wikimedia Commons

Su casco viejo es el corazón histórico de la ciudad y se le conoce como las siete calles medievales. Cerca encontrarás monumentos como la Catedral de Santiago, el emblemático Teatro Arriaga y la animada Plaza Nueva, perfecta para sentarse y dar un paseo con los tuyos. Pero, si quieres llevarte una de las mejores vistas de la ciudad, sin duda, el mirador de Artxanda es ideal para entender su cultura y disfrutar de una buena perspectiva de la ciudad. La ría de Bilbao, otra de las zonas más visitadas, cuenta con más de una decena de puentes que conectan su historia industrial con la modernidad de la ciudad. Entre ellos, destacan el Puente de San Antón, el peatonal y acristalado Zubizuri, la Pasarela Pedro Arrupe y el Puente de La Salve.

Catedral de Santiago (Bilbao)

Catedral de Santiago (Bilbao) / wikimedia Commons/José Luis Filpo Cabana, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Un templo gastronómico mundial

El País vasco es famoso en todo el planeta por su comida y Bilbao es perfecto para comprobar sus verdaderos platos exquisitos. La costumbre local es ir de taberna en taberna probando sus pintxos, una verdadera joya gastronómica. Pero el rey indiscutible sin lugar a dudas, es la gilda, una banderilla de aceituna, anchoa y guindilla, pero también encontrarás champiñones, sus famosas croquetas cremosas y o podrás perderte sus quesos de la zona como el idiazábal.

Sus recetas más tradicionales son su bacalao al Pil-Pil, elaborado con aceite de oliva, ajo y guindilla, donde el secreto está en emulsionar la gelatina del pescado hasta conseguir una salsa suave y densa. El Marmitako es otro de sus platos más fuertes, es un guiso marinero tradicional de bonito, patatas y pimiento choricero que reconforta el cuerpo.

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Bacalao al Pil-Pil

Bacalao al Pil-Pil / wikimedia Commons/ jlastras, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Y para el toque dulce, no puedes irte sin probar la Carolina, una tartaleta de hojaldre rellena de crema y coronada con un cono de merengue decorado con chocolate y yema o un cremoso pastel de arroz. Todo ello sobre un vaso de Txakoli, el vino blanco joven y afrutado de la región, muy famoso también.

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