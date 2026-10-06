Se llama el "Beverly Hills gallego" y es donde pasa el otoño la élite de Galicia: pazos frente a la ría, un templo medieval del siglo X y el arenal urbano más famoso de Galicia
Playas de bandera azul, historia antigua y la cuna gastronómica de las Rías Baixas.
Lo conocen como el “Beverly Hills gallego”, está en Galicia y es donde pasa gran parte del otoño la élite de Gallega, hablamos de Sanxenxo, este pequeño pueblo pertenece a la provincia de Pontevedra, aunque también la conoceréis por ser denominada como la capital del sol y la playa. Sanxenxo es un destino perfecto por su gran ambiente nocturno y su gran afluencia de visitantes en verano.
La capital turística de las Rías Baixas es el municipio de toda España con mayor número de banderas azules, un galardón otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que reconoce la máxima excelencia en la calidad de sus aguas, servicios, seguridad y sostenibilidad ambiental. En 2026, el municipio cuenta con un total de hasta 18 playas con bandera azul, aparte de tres puertos deportivos. Este año, su gran novedad ha sido la incorporación por primera vez de la cala de Pampaido.
El arenal urbano más famoso de Galicia: Playa de Silgar
Es el corazón y el gran emblema de Sanxenxo, considerado el renal urbano más famoso y codiciado de Galicia. Son 750 metros de longitud de arena blanca y fina que destaca por sus aguas tranquilas y limpias, protegidas de los vientos atlánticos por la propia ría de Pontevedra, convirtiendo en una playa ideal para el baño y el turismo familiar.
Si has tenido la oportunidad de visitarla, sabrás que es la Madama de Silgar, icono indiscutible de la playa, es una célebre escultura de piedra firmada por el gran Alfonso Vilar Lamelas que descansa sobre una roca en medio del mar, inspirada en la mitología celta y la belleza marinera.
Otras playas que merecen la pena conocer
Muy cerca de Silgar, encontramos la playa de Panadeira, una pequeña cala céntrica y de ambiente familiar, ya que sus aguas calmadas y tranquilas son perfectas para los más pequeños. Si buscas naturaleza salvaje, vientos y actividades acuáticas como el surf, estas playas son perfectas para ti.
Por un lado, la Playa de A Lanzada, compartida con O Grove, se convierte en otro de los arenales más famosos de España y dentro de la Red Natura 2000; y, por otro lado, la Playa de Foxos y Major, espacios expuestos al oleaje atlántico y considerado como el templo del surf y bodyboard.
Sanxenxo: joyas más allá de las costas
Esta villa marinera es la joya del patrimonio arqueológico e histórico, cada rincón tiene una parte de su historia, empezando por el Castro marítimo, un asentamiento prerromano fortificado del siglo VIII a.C. que tiene un enorme valor para entender el comercio de la Edad de Hierro. La Necrópolis es otra de las paradas fundamentales en tu ruta por Sanxenxo, se trata de un antiguo cementerio galaico-romano excavado entre los siglos III y IV d.C. y excavado a propio pie de playa.
A pocos kilómetros, encontramos la Ermita de Nuestra Señora de A Lanzada, una preciosa capilla que se mantiene en pie hoy en día, es de estilo románico tardío y se construyó aprovechando los restos y las piedras de una iglesia primitiva del siglo X. Dentro del casco antiguo, la Iglesia de San Ginés de Sanxenxo, es uno de los templos oratorios más importantes edificado con una arquitectura de estilo marinera propia del gótico tardío gallego.
Una curiosidad desconocida
Los vigilantes encendían grandes hogueras en la punta rocosa para avisar del peligro a otras torres de la ría, como las Torres de Oeste en Catoira, transmitiendo la señal de alarma a toda la costa.
Los pazos de Sanxenxo frente a la ría son otro de los lugares que tienes que visitar si o sí, son las antiguas residencias señoriales de la nobleza gallega, aunque la gran mayoría son de propiedad privada y solo se pueden ver desde fuera, forman una de las muestras más importantes de la arquitectura civil barroca. Ubicado en la parroquia de Noalla, el Pazo de Quintáns, es una joya del patrimonio civil de Sanxenxo, a diferencia de los demás es de titularidad pública, lo que ha permitido su reciente rehabilitación como espacio cultural.
Sus características más interesantes
Cuenta con una imponente solana barroca, una muralla de piedra, una enorme hórreo tradicional y una hermosa capilla privada dedicada a la virgen de la Quinta Angustia.
El Pazo de Miraflores, es el pazo literario, este fue la residencia de verano de la exitosa escritora Emilia Pardo Bazán. Sus jardines y estancias sirvieron de inspiración a algunas de sus obras más famosas como “La Sirena Negra” de 1908. En su interior conserva un escudo heráldico impecable en su fachada y está rodeado de frondosos viñedos.
Los reyes del marisco
En Galicia los pescados y mariscos son los reyes. En Sanxenxo, se encuentra La Taberna del Náutico, ubicada en el mismo Real Club Náutico. Son especialistas en cocina gallega, haciendo hincapié en pescados y mariscos frescos de la ría.
También destaca Sabino, con una cocina basada en la tradición gallega, pero sin dejar de adaptarse a nuevas corrientes y platos viajeros. Puedes tomar tanto unas vieiras al gratén o navajas a la plancha, como un ceviche de pescado del día o un chili crab de centollo. También son especialistas en arroces y pescados frescos.
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