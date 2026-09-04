Se llama el “barrio de los millonarios” y es donde veranea la élite de Cataluña: mansiones noucentistes sobre acantilados indómitos y calas secretas de agua turquesa en la Costa Brava

En Cataluña es muy popular hablar sobre los antiguos asentamientos medievales donde la gente vivía y cómo lograba sobrevivir con lo poco que tenía. No estamos hablando de tres, sino de entre 20 y 50 pueblos medievales los que forman parte de esta región, aunque a menudo pasan desapercibidos otros más nuevos, también tienen mucho que contar. Como es el caso de S’ Agaro, un pequeño municipio catalán que forma parte del municipio Castell-Platja d'Aro, situado entre los pueblos de Sant Feliu de Guíxols y Platja d' Aro.

Adriana Fernández

En pleno corazón del litoral de la Costa Brava, S’Agaro es conocido como “barrio de los millonarios” por ser una de las zonas inmobiliarias más caras y exclusivas de Cataluña y de toda España. Ha sido históricamente desde siempre el refugio veraniego de la alta burguesía catalana, burgueses adinerados, políticos, industriales y familias adineradas.

S'Agaro / Istock / MafrMcfca

Una curiosidad sobre este lugar, es que en la década de 1920, la familia Enesa, una de las familias más adineradas encargó al famoso y prestigioso arquitecto Rafa Masó, el diseño de una “ciudad-jardín” junto al mar, se construyó bajo la influencia del Noucentisme, un famoso movimiento cultural y arquitectónico catalán que buscaba la armonía, el orden clásico e integrarse con la naturaleza del mediterráneo.

El Dato Las villas están construidas justo al borde del litoral rocoso, la zona tiene un camino de ronda que bordea los acantilados y da acceso a impresionantes calas como Cala Pedrosa o la Playa de Sant Pol.

S’ Agaro: Camí de Ronda y las playas más famosas de la Costa Brava

Si solo haces una cosa en S’ Agaro, tiene que ser el Camí de Ronda, protegido como Bien Cultural de Interés Nacional, situado entre la Platja de Sant Pol y la Cala San Coca es uno de los más bonitos de toda la Costa Brava, se trata de un sendero estrecho entre acantilados, pinos y el mar a tus pies. Su duración no será más de 20-30 minutos, aunque te recomendamos hacerlo a primera hora del día o al atardecer, donde descubrirás las mejores vistas de toda la costa. Diseñado por el arquitecto Francesc Folguera en 1949, este recorrido llano y accesible bordea los acantilados de la Costa Brava integrando bancales de piedra, túneles excavados en la propia roca, bucólicos miradores y sus icónicas estructuras como su célebre templete neoclásico.

Sant Pol en S Agaró, Costa Brava, España / Istock / Pavel Adashkevich

Si estás pensando visitar una de sus fantásticas y kilométricas playas, te recomendamos Platja de Sant Pol con sus icónicas casetas de colores, estas pequeñas casetas de baño victorianas evocan los orígenes del turismo aristocrático de principios del siglo XX y una de las zonas más bonitas y fotografiadas de toda la playa. Otras de las calas imprescindibles de la Costa Brava es Cala San Coca, una emblemática playa de arena gruesa y aguas cristalinas.

Sant Pol de Mar pueblo de playa skyline aéreo / Istock / TONO BALAGUER

S’ Agaro y su arquitectura novecentista

Inspirada en el renacimiento italiano, la arquitectura novecentista dominó en Cataluña entre 1906 y 1930 como una reacción directa contra el Modernismo de Antoni Gaudí y Doménech i Montaner. Dentro de los elementos más representativos destaca la Senya Blanc de 1924, la primera torre residencial proyectada por Rafael Masó para la familia Enseià, la cual sentó las bases de la estética urbana del conjunto.

Actual Hostal de la Gavina en S'Agaró / wikimedia Commons/Beatriz Vidal

A esta obra se suma el icónico Hostal de la Gavina, epicentro social de la urbanización y transformado con el tiempo en un exclusivo hotel de lujo que ha hospedado a destacadas personalidades internacionales.