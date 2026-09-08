Se llama el “barrio de los millonarios” y es donde veranea (y vive) la élite de Andalucía: villas y mansiones blindadas entre campos de golf privados y el puerto deportivo con los yates más lujosos del Mediterráneo

Toda Andalucía es un lujo de destino, desde los pueblos más remotos escondidos entre montañas y dehesas, a históricos pueblos pesqueros a orillas del mar, de eso no hay duda. Pero, más allá de eso, la comunidad esconde uno de los enclaves residenciales más exclusivos de España.

Es uno de los enclaves residenciales más exclusivos de España / istock

Se trata de uno de los grandes refugios de lujo de Andalucía, lugar favorito de veraneo de la élite nacional (e internacional) y barrio residencial por excelencia que solo los más adinerados pueden permitirse, ya sea para pasar largas temporadas o incluso para vivir allí. Hablamos, obviamente, de Sotogrande, en Cádiz.

Adriana Fernández

Mucho más que un destino turístico convencional

Sotogrande, situado en el municipio de San Roque, entre Estepona (Málaga) y Gibraltar, no nació como un destino turístico convencional, sino como un proyecto residencial de lujo hace más de siete décadas. Y el milagro es que haya conseguido llegar hasta nuestros días manteniéndose fiel a esa discreción, como si en realidad fuera una enorme finca de lujo privada entre canales, bosques mediterráneos y villas.

Fue en 1962 cuando el empresario filipino-estadounidense Joseph McMicking compró varias fincas junto a la desembocadura del Guadiaro, con la intención de crear una comunidad residencial inspirada en los grandes desarrollos exclusivos que conocía en Manila.

Parece nuevo, pero tiene más de siete décadas. / Istock

Lejos de ser simplemente una copia de Marbella, el lujoso enclave malagueño que brilló con luz propia desde los años 50 (la jet set se encargó de situarlo en el mapa de los destinos más exclusivos), Sotogrande nació con la intención de ser mucho más discreta, privada y residencial.

Más discreto y privado que Marbella

El encanto de este rincón gaditano reside precisamente en que está compuesto por grandes parcelas, villas escondidas entre vegetación y muy poca arquitectura destinada a llamar la atención desde la calle. Lo de Sotogrande es más de campos de golf y la posibilidad de practicar de deportes, desde pádel y tenis a vela.

Tanto es así, que hasta la propia Junta de Andalucía lo define como un referente del turismo deportivo exclusivo andaluz y europeo, gracias a la combinación de golf, polo y puerto deportivo, con cerca de 1400 amarres para barcos y yates de lujo. Un ocio, sin duda, muy a la altura de las grandes élites.

Un puerto deportivo con cerca de 1400 amarres para barcos y yates de lujo / Istock

Villas y mansiones de más de diez millones de euros

El precio de la vivienda ronda los 4000 euros por metro cuadrado, un dato que no la aleja demasiado de muchos barrios de Madrid (no precisamente los más exclusivos) según datos inmobiliarios. Sin embargo, lo verdaderamente interesante de Sotogrande y la diferencia con otras regiones de España está en el segmento alto: solo en 2026, un 12,3% de las búsquedas de vivienda se concentra en propiedades de más de dos millones de euros. Y más, porque existe un interesante mercado de viviendas de más de 10 millones de euros.

Hasta practicar golf aquí es un lujo / Istock

Eso sí, el 35% de las visitas a viviendas de lujo procede del extranjero, según datos del portal inmobiliario Idealista. Y de todos los rincones de Sotogrande, hay una zona especialmente significativa: La Reserva. Allí más del 70% de las visitas a viviendas en venta corresponden a propiedades de más de un millón de euros; mientras que un jugoso 11,4% busca directamente viviendas de más de diez millones. Con precios así, que Sotogrande siga siendo un lugar discreto, es casi un milagro.