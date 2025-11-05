El lejano oeste de Castilla y León: un viaje por los escenarios de las grandes producciones del western americano

No son los únicos, claro, que aparecen en esta película, con la que Sergio Leone cierra la Trilogía del Dólar (las otras son Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio). Otro escenario emblemático es Betterville, el campo de prisioneros donde tienen lugar las torturas y las ejecuciones. Hace justo un año fue reconstruido en su emplazamiento original, un altozano cercano a la localidad de Carazo y conocido como Majada de las Merinas. Pero en este caso hubo un impulso agridulce. En julio de 2022 un incendio arrasó 1.500 hectáreas del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, dejando una triste imagen de troncos quemados. “Con ellos, en un acto de justicia poética, se erigió este imponente fuerte con una empalizada y vallas de madera, fiel al decorado en el que se rodaron las escenas más duras”, explica Sergio, en alusión a aquellos planos violentos en los que el director decidió emplear una orquesta para amortiguar con su música los alaridos. Este detalle truculento, inspirado en los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial, implicó buscar a los extras entre músicos de la zona, con el requisito de que manejaran instrumentos y de una delgadez acorde a los cánones de los presos. Entre los elegidos estuvo Domingo Contreras, que hoy roza el centenar de años y aún recuerda aquellas escenas en las que tocaba la armónica.