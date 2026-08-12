Nadie la visita, pero la llaman "la Laponia del sur": el territorio más despoblado de Europa está en España, tiene pueblos medievales y está atravesado por el Sistema Ibérico

Hace ya años que se viene diciendo que la España vaciada supone un problema para el desarrollo correcto de la sociedad. Las ciudades tienen cada vez más habitantes, mientras que los territorios rurales del interior van viendo como su población disminuye a medida que va avanzando el tiempo. El mayor ejemplo de la España vaciada lo encontramos en el corazón de la península, en el territorio conocido como la Serranía Celtibérica.

La España Vaciada tiene su punto cero en la Serranía Celtibérica / Istock / borchee

Extendiéndose por territorios de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y La Rioja, este territorio también recibe el sobrenombre de “la Laponia del sur”, pues su densidad de población es tan escasa como la de la región de Laponia, situada al norte de los países escandinavos. La situación en la Serranía Celtibérica ha llegado a extremos tan drásticos que la densidad media de población en la zona es de menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, llegando incluso al habitante por kilómetro cuadrado en zonas como los Montes Universales, una situación que para los vecinos de la región comienza a ser, desde hace ya unos años, prácticamente insostenible.

Adriana Fernández

El silencio del vacío

La zona de la “Laponia del sur” se extiende por las provincias de Teruel, Zaragoza, Cuenca, Guadalajara, Burgos, Segovia, Soria, Castellón, Valencia y La Rioja. Viendo la cantidad de provincias que abarca la Serranía Celtibérica, cabría pensar que la población de este territorio es enorme, y así debería ser. Desafortunadamente, los habitantes censados en la región superan ligeramente los 500.000 habitantes, siendo tan solo cuatro las localidades cuya población supera los 20.000 habitantes: Teruel, Soria, Cuenca y Calatayud.

Cuenca es una de las cuatro localidades de la Serranía Celtibérica que alcanza los 20.000 habitantes / Istock / Antonel

Quizá uno de los motivos por los que el territorio sigue perdiendo población es el hecho de que la gran mayoría de los pueblos y municipios están a más de 45 minutos en coche de la ciudad más cercana, algo que, sinceramente, hace que la vida en ellos no sea para nada cómoda. La inversión económica por parte de los gobiernos en estas zonas, además, es extremadamente limitada, con lo que los pocos recursos con los que cuentan se van viendo cada vez más disminuidos.

Pero no todo son desventajas. Para aquellos que se resisten a marcharse del que ha sido siempre su hogar, la vida en estos pueblos es de lo más tranquila, sin acumulaciones de gente en las calles día tras día, arruinando la paz de la atmósfera que envuelve la región. Mucha gente criada en la ciudad, o antiguos habitantes de estas localidades que en su día se mudaron a las grandes urbes, están viendo que una de las soluciones tanto al problema de la vivienda como para alejarse del bullicio incesante de las ciudades es trasladarse a alguno de estos pueblos. Esta decisión no impacta solo a la familia que decide dar este paso, sino que sirve también de gran ayuda para estos pueblos deshabitados, pues les devuelven vida.

La Serranía Celtibérica cuenta con cantidad de rincones naturales mágicos / Istock / agaliza

Un territorio mágico por descubrir

A pesar de contar cada vez con menos habitantes, la Serranía Celtibérica y sus habitantes no se dan por vencidos. Aquí tienen muy claro que el entorno natural es uno de los más espectaculares que podemos encontrar en toda la península, incluso en el continente; un territorio único en el que naturaleza, historia y cultura se mezclan para crean un paisaje de alta montaña prácticamente único, sembrado de pueblos con siglos de historia y enclaves naturales en los que perderse y volver a conectar con la tierra que nos rodea.

El Monasterio de Piedra es el lugar más especial del territorio / Istock / AlbertoLoyo

Son casi incontables las rutas de senderismo que se extienden por el territorio, las cuales acercan al visitante a los paisajes naturales más amplios y mejor conservados de los territorios de interior. Aquí, sierras, altiplanos, cañones fluviales y densos bosques crean un territorio en el que conviven especies y ecosistemas emblemáticos. Junto al Camino del Cid, las Lagunas de Neila, el Barranco de la Hoz, la Senda del Río Lobo, o el Parque Natural del Monasterio de Piedra -así como las varias Reservas de la Biosfera y Geoparques que hay repartidos por la región-, destacan las diversas rutas que permiten descubrir el maravilloso patrimonio paleontológico y arqueológico del territorio, con la ruta de las icnitas de Soria o los incontables yacimientos celtibéricos y romanos que alberga la zona.

Los pueblos del territorio son para ser descubiertos con calma / Istock / MarioGuti

Aquí, el territorio invita a ser descubierto a un ritmo lento y tranquilo, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de volver a conectar consigo mismos y con la tierra que les rodea. Ya sea recorriendo las incontables rutas de senderismo u hospedándose en alguno de los pueblos de origen medieval llenos de magia, la Serranía Celtibérica es uno de esos territorios que hay que descubrir en algún momento a lo largo de nuestra vida; un lugar que hay que preservar con todos nuestros esfuerzos, pues no podemos permitir que quede perdido en los anales de la historia.