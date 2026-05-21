Todo lo que necesitas para tu viaje, a un click: esto es todo lo que puedes hacer ahora con Airbnb

Airbnb prepara su lanzamiento de verano de 2026 con una ampliación de servicios que refuerza su transición más allá del alojamiento. Tras incorporar Experiencias y Servicios el año pasado, la plataforma suma ahora nuevas funciones pensadas para organizar más fases del viaje desde una misma aplicación: traslados, compra a domicilio, consigna de equipaje, alquiler de coches, hoteles boutique y herramientas optimizadas en IA para encontrar siempre la opción perfecta.

Servicio de localización de consignas. / Airbnb

La compañía también añadirá experiencias nuevas que solo se puedan encontrar en la página, como las que dan acceso exclusivo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y reforzará su presencia en hoteles boutique e independientes en destinos internacionales como Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur para, en palabras de Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb, ofrecer “más formas de tener un viaje redondo” a través de alojamientos, experiencias y servicios que simplifiquen la estancia.

Nuevos servicios en Airbnb para simplificar los viajes

La nueva estrategia de Airbnb pone el foco en los momentos previos y posteriores a la llegada al alojamiento. Entre las novedades figura la entrega de compras a domicilio, disponible en más de 25 ciudades de Estados Unidos en colaboración con Instacart, y en algunas ciudades, los anfitriones podrán recibir el pedido y colocarlo antes de la llegada del huésped.

Servicio de entrega de compras. / Airbnb

La plataforma también incorpora recogidas en el aeropuerto mediante Welcome Pickups, con traslados privados de ida y vuelta al alojamiento en más de 160 ciudades. A esto se suma el almacenamiento de maletas a través de Bounce, que permite consultar consignas cercanas al alojamiento desde la aplicación, con acceso a más de 15.000 puntos en 175 ciudades.

Servicio de recogida en el aeropuerto. / Airbnb

Otra de las incorporaciones será el alquiler de coches desde la propia app. Airbnb mostrará vehículos disponibles cerca del alojamiento y sugerirá opciones en función de las necesidades del grupo. La empresa señala que casi una cuarta parte de quienes viajan con Airbnb alquila un coche durante su estancia.

Servicio de alquiler de coches de Airbnb. / Airbnb

Experiencias exclusivas en Airbnb

Airbnb ampliará este verano su catálogo de experiencias con miles de nuevas propuestas guiadas por expertos locales, especialmente en tres categorías: lugares emblemáticos, cultura gastronómica y eventos. En la categoría de lugares icónicos, la plataforma incorporará más de 3.000 experiencias en enclaves como la Torre de Londres, el Skytree de Tokio o el Taj Mahal, con la idea de que los viajeros puedan visitar estos espacios acompañados por personas que conocen de cerca su historia y contexto local.

La gastronomía también gana peso dentro de la oferta. Airbnb señala que ya cuenta con más de 2.500 experiencias culinarias. Entre las novedades figuran propuestas vinculadas a Chef’s Table y Grand Central Market, como una experiencia de seis platos con maridaje junto al chef Gianfranco Pascucci, del restaurante con estrella Michelin Pascucci al Porticciolo, en Roma, o una sesión de coctelería en De Vie, en París.

Servicio de recomendaciones y experiencias únicas. / Airbnb

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá también su propio espacio dentro de la plataforma, con experiencias en seis ciudades anfitrionas, como una velada en Los Ángeles con Abby Wambach y Julie Foudy para ver el partido entre Estados Unidos y Australia, o un entrenamiento con Javier Mascherano, exdirector técnico del Inter de Miami.

Servicio de experiencias. / Airbnb

Hoteles boutique e independientes

Otra de las novedades destacadas será la incorporación de miles de hoteles boutique e independientes en 20 destinos internacionales. Airbnb empezará por ciudades como Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur, con previsión de añadir más destinos durante el año.

La selección se centrará en hoteles ubicados en barrios destacados, con criterios vinculados a la ubicación, el diseño y la hospitalidad. La compañía afirma que no incluirá grandes cadenas hoteleras en esta nueva oferta.

Servicio de hoteles boutique y alojamientos. / Airbnb

La empresa también anuncia una garantía de igualación de precios para determinados hoteles: si el viajero encuentra el mismo alojamiento a un precio más bajo en otro lugar, podrá recibir la diferencia en crédito de Airbnb, con condiciones específicas. Además, algunas reservas hoteleras podrán generar hasta un 15 % de crédito para futuras estancias en la plataforma.

Nuevas formas de descubrir, organizar y vivir los viajes en Airbnb

La aplicación se actualizará con una nueva página principal y funciones pensadas para buscar alojamiento, comparar opciones y organizar viajes en grupo.

Servicio de resumen de evaluación. / Airbnb

Entre las herramientas destacadas estará el resumen de evaluaciones mediante IA, con modelos para sintetizar reseñas y destacar aspectos relevantes de cada anuncio, como ubicación, comodidades o idoneidad para familias, así como una vista de comparación para alojamientos guardados en Favoritos, que ofrecerá resúmenes generados con IA sobre ubicación, servicios y características útiles para decidir entre varias opciones.

Servicio de viaje compartido. / Airbnb

Además, para los viajes en grupo, la pestaña Viajes incluirá un mapa con el alojamiento reservado, restaurantes, experiencias, actividades cercanas y tiempos de desplazamiento. Los usuarios podrán guardar lugares y añadirlos a un itinerario compartido.

Servicio de asistencia de IA. / Airbnb

Otra función prevista para finales del verano permitirá añadir a amigos y familiares como contactos y consultar un mapa con sus viajes realizados a través de Airbnb, además de sus próximos destinos y evaluaciones. La compañía también extenderá a nivel global su asistente de atención al cliente con IA, ya disponible en once idiomas, y prevé añadir una función de voz a finales de año.

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Nueva página de inicio de Aribnb. / Airbnb

Y recuerda, a partir de hoy los nuevos Servicios y Experiencias en Airbnb y hoteles boutique están disponibles en determinados países de todo el mundo, mientras que el alquiler de coches, la nueva página principal de la aplicación, el itinerario compartido y las funciones adicionales de la aplicación se lanzarán este verano.