La laguna española donde es más fácil ver flamencos en libertad: una reserva natural con más de 35.000 parejas este año, la mayor colonia de la península y un pueblo blanco a orillas del agua
Si viajas a Málaga, podrás presenciar un espectáculo natural único donde los flamencos son los grandes protagonistas.
Los flamencos son símbolo de equilibrio, elegancia, armonía y renovación. En el antiguo Egipto se relacionaba con el dios Ra y en muchas tradiciones se vincula con el ave fénix. Así que no es ninguna banalidad que, al mirar el grupo creando un manto rosa, se sienta esa paz y esa calma característica de los lugares más remotos. Y aunque parezca así, los flamencos se recogen en sitios más cercanos de lo que parece, como en el municipio de Fuente de Piedra, en Málaga.
Con una población de poco más de 3.000 habitantes, parece mentira que en Fuente de Piedra se concentren más de 35.000 parejas de flamencos, siendo la mayor colonia de España. Su hábitat natural es la Laguna Fuente de Piedra, que se extiende por casi 7 kilómetros en la parte más ancha y unos 2,5 en la más estrecha, en una superficie total de casi 1.500 hectáreas. Su ubicación entre las sierras Subbéticas y la de Grazalema crean un entorno rico y único.
Flamencos en Málaga
Una de las curiosidades más llamativas de la laguna es que siempre hay agua, a pesar de las fluctuaciones. Además, al ser de tipo salino, conviven numerosas especies subacuáticas de las que se alimenta la fauna de la zona. Sobre todo los flamencos, pero también águilas, aguiluchos laguneros, abejarucos, ánades, fochas, cigüeñas, garzas y grullas. En total, son 170 especies aladas en la laguna y su entorno, además de reptiles, anfibios y mamíferos, pero no peces.
La colonia de flamencos no solo es la más grande del país, sino que también es una de las más importantes de Europa. Una gran parte se concentra en la que se llama la "isla de reproducción" o La Colonia, donde se produce la cría de los nuevos polluelos en las épocas de primavera y verano. Los meses con más confluencia suelen ser marzo y abril, unas semanas en las que la laguna parece teñirse de un rosa suave que, de vez en cuando, desaparece alzando el vuelo.
La laguna se ubica en el interior de una Reserva Natural protegida que, además, es el mayor humedal interior de Andalucía y el segundo más grande de España, solo después de la Laguna de Gallocanta en Zamora. De hecho, su importancia es tal, que también está protegido a nivel internacional, puesto que no se trata de una laguna normal y corriente, es un humedal salino, de poca profundidad y estacional, cuya agua procede de las lluvias.
Un sendero y un pueblo llenos de belleza
Una de las mejores maneras de descubrir este inmenso y espectacular paisaje es recorriendo el sendero de las Albinas. Son unos seis kilómetros -sumando la ruta circular y zonas adyacentes- de senda totalmente llana y muy accesible, que comienza en el Centro de Visitantes / Los Juncares, pasa por el mirador del Cerro del Palo y termina en el observatorio y mirador de la curva de la Vicaría. Una zona abierta sin árboles para contemplar la laguna en su máximo esplendor.
Y casi a los pies de la laguna, está el pueblo blanco de Fuente de Piedra, donde no se puede dejar de visitar la fuente que le da nombre, cuyas aguas tienen propiedades curativas. Aunque el edificio más representativo es la iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes, construida en el siglo XIX tras el terremoto de 1884. Así como la Casa-Palacio del conde del Castillo de Tajo, del siglo XVI. Entre olivares, agua y flamencos, este pueblo bien merece una escapada.
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