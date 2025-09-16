El lago termal más grande de Europa está en España: tiene agua cálida todo el año, propiedades medicinales y es precioso

A medio camino entre Zaragoza y Madrid, se esconde un lugar en el que te darán ganas de detener el tiempo: el Balneario Termas Pallarés, en Alhama de Aragón. Situado en un enclave entre montañas y paisajes de interior, ofrece al viajero no solo descanso y desconexión, sino también un viaje a la distinción de los antiguos balnearios del siglo XIX. Armonía, lujo y paz se unen entre sus paredes, con una oferta en sus experiencias a la que muy pocos pueden resistirse. Y lo más curioso de todo: tiene el lago termal más grande de Europa.