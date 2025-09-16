El lago termal más grande de Europa está en España: tiene agua cálida todo el año, propiedades medicinales y es precioso
Un circuito termal es todo lo que necesitamos para reiniciar y lo mejor es que tiene el lago más grande de Europa más cerca de lo que pensamos: a poco más de 3 horas en coche de Madrid.
A medio camino entre Zaragoza y Madrid, se esconde un lugar en el que te darán ganas de detener el tiempo: el Balneario Termas Pallarés, en Alhama de Aragón. Situado en un enclave entre montañas y paisajes de interior, ofrece al viajero no solo descanso y desconexión, sino también un viaje a la distinción de los antiguos balnearios del siglo XIX. Armonía, lujo y paz se unen entre sus paredes, con una oferta en sus experiencias a la que muy pocos pueden resistirse. Y lo más curioso de todo: tiene el lago termal más grande de Europa.
El complejo cuenta con tres hoteles de distinta categoría: Gran Hotel Cascada, Hotel Termas y Hotel Parque, que permiten adaptar la experiencia a cada visitante según sus necesidades. Por cada uno de sus pasillos se guardan recuerdos de un pasado emblemático: políticos, reyes y artistas encontraron aquí un remanso de salud, prestigio y bienestar en el que a día de hoy cualquiera puede sentirse como uno de ellos.
El balneario, sin embargo, no se limita a su vida interior. Su ubicación lo convierte en punto estratégico para explorar los alrededores: el embalse de la Tranquera invita a practicar deportes acuáticos, el Monasterio de Piedra es una visita obligatoria, y la cercana ciudad de Calatayud abre la puerta a un valioso patrimonio mudéjar.
El lago termal más grande de Europa: refugio de bienestar para todos los públicos con un sello distintivo
El lago termal natural es la auténtica joya que guardan como un tesoro, puesto que es único en Europa. Alimentado por manantiales subterráneos, mantiene una temperatura constante de 28 grados durante todo el año, lo que lo convierte en un espacio incomparable para nadar en invierno o flotar en verano... ¡Lo que tú prefieras! Un plan que no se resiste a ninguna época del año y que supone un verdadero tratamiento terapéutico.
¿Por qué? Declaradas de utilidad pública en 1860, estas aguas son bicarbonatadas, sulfatadas, cálcico-magnésicas y ligeramente radioactivas, una composición que las dota de propiedades reconocidas por la medicina. Sus aguas se utilizan para aliviar dolencias articulares, relajar contracturas, favorecer la circulación y calmar la ansiedad. En baños producen sedación y alivio del dolor; por vía oral, contribuyen a mejorar afecciones respiratorias y renales.
Uno de los espacios más demandados es el Circuito Aquatherma, inspirado en las termas romanas. Aquí el visitante recorre distintas fases: hidromasajes, cascadas, templarium, caldarium, frigidarium o lluvias nebulizadas, todo en un entorno revestido de mosaicos de mármol. Camas de agua y tumbonas calefactadas completan la experiencia, diseñada para estimular el cuerpo y relajar la mente. Un circuito cuya duración es de 50 minutos y del que prometen salir como una persona totalmente renovada.
