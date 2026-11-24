El termalismo en España lleva existiendo por más de 2.500 años. Se cree que su origen se remonta a los pueblos prerromanos, como los íberos, quienes ya aprovechaban los manantiales de aguas mineromedicinales en el siglo V a.C. -probado en regiones como Arcehan y su famoso balneario-. Por eso también sabemos que los romanos ya conocían estas aguas.

Balneario Termas Pallares, Zaragoza / © 2026 Relais Termal by Bookassist

Cuando la calzada que unía Emerita Augusta con Caesaraugusta remontaba el valle del Jalón, uno de sus puntos de parada era una mansión llamada Aquae Bilbilitanorum, las aguas de Bílbilis, la ciudad del poeta Marcial, que hoy es Calatayud. Siglos después llegaron los musulmanes, que levantaron una fortaleza para vigilar el desfiladero y rebautizaron el lugar con una palabra que significa "el baño". De ahí viene el nombre de Alhama de Aragón, un pueblo de unos 900 habitantes en la comarca de Calatayud.

Sara Fernández García

Pero lo sorprendente es que el agua sigue brotando a lo largo de las fallas que atraviesan el valle, y que en el siglo XIX convirtieron a Alhama en uno de los grandes destinos termales de España, con cuatro balnearios, y un lago termal de casi dos hectáreas, alimentado por manantiales que brotan en su fondo y en el que se puede nadar todo el año.

El lago suma dos hectáreas de aguas termales autorenovables. / © 2026 Relais Termal by Bookassist

Un lago caliente en pleno invierno

El lago, de unas dos hectáreas -casi tres campos de fútbol-, se encuentra dentro del Balneario Termas Pallarés, un complejo de casi 70.000 metros cuadrados que funciona desde 1863. Varios manantiales situados en el fondo vierten de forma constante agua mineromedicinal a unos 32 grados, y en la superficie el lago se mantiene en torno a los 28 o 29 grados en cualquier época del año, por lo que el invierno es la época perfecta para descubrirlo.

En lo que a fondo respecta no es especialmente grande, de unos dos metros y acompañado de dos pequeños islotes. Un dispositivo monumental que se renueva cada 32 horas de manera natural, lo que explica su transparencia.

El acceso al lago es libre para los clientes de cualquiera de los tres hoteles del complejo, incluido el día de salida, y también se venden entradas de día para quienes no se alojan allí.

Balneario Termas Pallares, Zaragoza / © 2026 Relais Termal by Bookassist

Del baño árabe al balneario del siglo XIX

La historia termal de Alhama no empieza en el balneario. En el propio pueblo se conservan el Baño del Moro y el Baño de la Mora, dos pilas excavadas en la roca por las que corre directamente el agua caliente, que la tradición atribuye a la época musulmana y que algunos estudiosos remontan incluso a época romana.

Por encima del caserío, en el cerro de la Serratilla, se levanta la torre del castillo, de origen musulmán. El Cid tomó la fortaleza en 1070, volvió después a manos musulmanas y Alfonso I el Batallador la conquistó definitivamente en 1122. Del recinto, ovalado y modesto, solo queda en pie la torre del homenaje, probablemente del siglo XIV, que es hoy el edificio más antiguo del pueblo.

Completa la visita En el centro del pueblo, la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora mezcla una torre de estilo mudéjar con decoración barroca. A menos de media hora en coche quedan dos visitas que completan la escapada, el Monasterio de Piedra, con sus cascadas, y Calatayud, con su conjunto mudéjar.

Balneario Termas Pallares, Zaragoza / © 2026 Relais Termal by Bookassist

El gran cambio llegó en el siglo XIX, cuando se levantó el primer edificio dedicado al uso terapéutico de las aguas, aunque más adelante sería comprado por un empresario catalán que lo llenaría de hoteles, un casino y hasta una casa palacio donde se alojó el consorte Francisco de Asís.

Aquellas termas, que más tarde tomarían el apellido Pallarés, conservan el aire de los grandes balnearios de la época, con sus edificios alineados junto a la antigua carretera de Madrid y sus jardines arbolados en torno al lago y a la cascada que da nombre a su hotel principal.