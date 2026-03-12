El lago rosa más espectacular de España está escondido en un precioso pueblo de Burgos: flotarás más que en el Mar Muerto y está rodeado de ríos de sal pura

Su silueta medieval y su profunda relación con la sal han marcado el carácter de este pequeño municipio durante siglos. La historia de este enclave está estrechamente ligada a la riqueza de sus salinas. Desde tiempos remotos, este lugar ha sido conocido por la abundancia de sal que se esconde bajo su suelo. De hecho, ya en época del Imperio romano se explotaban estos yacimientos, que con el paso de los siglos se convertirían en uno de los recursos económicos más valiosos de la zona. Fue imprescindible durante siglos para la conservación de alimentos.