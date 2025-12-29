Mercadillo navideño, tradición belenista y conciertos: el pueblo donde la Navidad se mide en pura tradición está en Toledo

En La Puebla de Montalbán, municipio de la provincia de Toledo, la Navidad adquiere este año un significado especial. Situada en el corazón de La Sagra toledana, la localidad celebra las fiestas coincidiendo con su reciente incorporación a la red de Pueblos Mágicos de España, un reconocimiento que refuerza su identidad cultural y su atractivo como destino para una escapada de invierno.