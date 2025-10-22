Este rincón de la Sierra de Gredos combina un castillo del siglo XIV, rutas inteligentes y una experiencia virtual única

Durante la visita al casco histórico destacan la Iglesia de El Salvador, la Ermita de la Virgen de la Yedra y la Casa de los Jerónimos, donde se administraba la producción de papel en el siglo XVIII. Las calles empedradas, la Plaza de la Villa y la Calle Larga, repleta de escudos nobiliarios, conservan el encanto castellano de otras épocas.