Lo siento Kioto, el bosque más mágico del mundo está en España y crece sobre un volcán: hayas sobre lava en el Parque Natural más bonito de La Garrotxa

Aunque muchas veces se asocia al terror, el bosque es el lugar donde mente y alma vuelven a sentirse tranquilas por unos instantes. Es donde respirar, sentirse en paz y conectar con la tierra, no como lo hacen aquellos que se autoproclaman 'amantes de la naturaleza' y pisan el campo una vez al año, sino como el humano antiguo que convivía con ella. Los bosques milenarios de Kioto, inmensamente sorprendentes, están repletos de esa magia inherente a los refugios espirituales.

Nadie duda de la belleza y el encanto de esos lugares tan lejanos, pero tampoco se hace lo propio de la Fageda d'en Jordà, un hayedo rodeado por 21 volcanes situado en el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa en Gerona. Se trata de un paisaje excepcional, en el sentido más puro de la palabra, puesto que las hayas crecen a una altitud demasiado baja para estas especies en la Península Ibérica, a solo 550 metros.

Adriana Fernández

Normalmente, al pensar en hayas se nos viene a la cabeza la imagen típica de las hojas ocres creando un manto sobre el suelo, como sucede en el Hayedo de la Tejera Negra, en Cantalojas (Guadalajara), uno de los más meridionales de Europa. Sin embargo, aquí se despliega un abanico de verdes que no se ve en todas partes. Y aún hay más, ya que lo más llamativo es que el hayedo catalán se asienta sobre una colada enfriada de lava procedente del volcán del Croscat.

Poesía en cada haya

El misticismo que desprende la Fageda ha inspirado a poetas, pintores y otros artistas a lo largo de la historia. Joan Maragall, considerado uno de los padres de la poesía catalana que vivió a principios del siglo XX, escribió lo siguiente sobre esta maravilla de lugar: "¿Sabes dónde está la Fageda d'en Jordà? Si vas alrededor de Olot, arriba del plan, encontrarás un lugar verde y profundo como nunca hayas encontrado en el mundo".

El verde puro de la Fageda d'en Jordà / Istock / ELOI OMELLA

"El caminante, cuando entra en ese sitio, comienza a andar allí poco a poco; cuenta sus pasos en la gran quietud: se detiene, y no siente nada, y está perdido. Le coge un dulce olvido de todo el mundo en el silencio de aquel lugar profundo, y no piensa en salir, o piensa en vano: es preso de la Fageda d'en Jordà, prisionero del silencio y el verdor", concluía con su descripción tan artística y llena de florituras como verdadera y sencilla.

Cómo visitar el hayedo

Es posible visitar el hayedo en cualquier época del año, aunque el momento estrella es durante el otoño, cuando, entonces sí, las hojas empiezan a caer y cubren todo el suelo de rojo, ocre y marrón. Pero sea cuando sea que el viajero programe su visita, será muy difícil contemplar el cielo, puesto que es un bosque tan frondoso, que resulta difícil ver algo a través de sus ramas. Si bien pudiera parecer que asusta, nada más lejos de la realidad.

Otoño en la Fageda d'en Jordà / Istock / Alberto Gonzalez

Una vez allí, hay varias rutas de senderismo, como la ruta circular que recorre la parte más frondosa en apenas media hora. O el camino que conduce a la Granja de Lácteos de La Fageda, donde se pueden hacer visitas guiadas e incluso disfrutar de recitales de música clásica. La excursión más larga es de doce kilómetros (entre cuatro y cinco horas), para explorar el Parque Natural desde la Fageda, pasando por los volcanes del Croscat y Santa Margarita.

El volcán del Croscat en La Garrotxa / Istock / ELOI OMELLA

Otra actividad que es muy recomendable si se va en familia o con personas con movilidad reducida es un paseo en carro de caballos. Dura en torno a una hora y, hacia la mitad del camino, permite que la gente baje y pasee quince minutos por los alrededores. Una manera muy amena y especial de conocer los detalles de la Fageda d'en Jordà. Aunque realmente, cualquier forma es buena si el objetivo es adentrarse este hermoso rincón catalán.