Así es La Junquera, el pueblo de raíces romanas en Murcia donde nace el rio Quípar y el invierno sí es invierno

La economía tradicional de La Junquera ha estado ligada, sobre todo, a la agricultura de secano y a la ganadería. Durante años fueron habituales los cultivos de cereales, especialmente cebada, además de trigo, algo de alfalfa y almendros, estos últimos casi desaparecidos por su escasa rentabilidad. También han tenido peso las actividades de pastoreo con cabañas ovinas y más recientemente la instalación de granjas porcinas, una actividad más rentable en la actualidad.