Cuando buscas tranquilidad de verdad, no podemos más que decirte que tiene todo el sentido del mundo que cambies el asfalto y las prisas de la ciudad (como Vigo, si te pilla por la zona) por un pueblo cercano donde la marea marca el horario de las terrazas. A menos de diez minutos en coche de Pontevedra, encajado en la orilla norte de la ría, te encuentras Combarro, que es algo así como un pequeño caserío de granito que se ha quedado anclado en otro siglo.

Viviendas típicas de Combarro, en Pontevedra / Istock / lauradibiase

Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972, se recorre entero en un paseo tranquilo, así que deja el coche fuera y métete por sus callejuelas estrechas que pronto te vas a sumar a la lista de toda esa gente que acaba enamorándose de este rincón de Poio.

Redacción Viajar

Más de 60 hórreos asomados directamente al agua

Si no has ido pero te suena seguro que es por esa estampa que todo el mundo viene buscando (y que impresiona por muchas fotos que hayas visto antes) y que está pegada a la misma orilla. Combarro conserva alrededor de 60 hórreos, a los que aquí los vecinos llaman palleiras, y casi la mitad están alineados literalmente al borde del agua, levantados sobre muros de piedra que se meten en la ría. Lo mejor es verlos cuando baja la marea y queda al descubierto la arena y la roca. La foto perfecta la tienes caminando por la zona de la Praza da Chousa y la Rúa do Mar.

Un hórreo típico de Combarro / Istock / David Andres Gutierrez

Ahora nos parece que fueran piezas de museo, pero estas construcciones de piedra y madera eran la despensa básica de las familias del pueblo. Se elevaban sobre pilares para mantener el grano, las mazorcas de maíz o incluso el pescado seco a salvo de la humedad y de los roedores.

Sara Fernández García

Una vez vista esa primera línea de playa con los hórreos alineados, que parecen las sombrillas plantadas a primera hora de la mañana en cualquier playa de Levante, sigamos descubriendo Combarro hacia el interior. Métete por calles como la de San Roque, que muestra cómo las viviendas del pueblo también tienen su propia lógica, al igual que los hórreos. Son casas marineras estrechas, de dos plantas, levantadas directamente sobre los bloques naturales de granito que afloran del suelo. Antiguamente, los bajos servían de almacén para guardar las redes, los aparejos y las herramientas del campo, mientras que arriba vivía la familia, asomada a unos balcones de piedra, madera o hierro pintados con los mismos colores vivos que sobraban de pintar las barcas.

Combarro, el pueblo famoso por sus hórreos / Istock / lauradibiase

En cada pequeña plaza o cruce de caminos te irás topando también con los siete cruceiros de granito del pueblo, levantados entre los siglos XVIII y XX. Fíjate bien en los de la Praza da Fonte (de 1771) o en el de la plaza de San Roque, junto a la iglesia del mismo nombre. Muchos conservan todavía a sus pies una mesa de piedra llamada pousadoiro, donde antiguamente se apoyaban los ataúdes para descansar durante los entierros.

Las vistas de Combarro desde la Praia de Padrón / Istock / Rudolf Ernst

Para redondear el día, acércate a un paso del pueblo hasta el monasterio de San Xoán de Poio, que fue dueño y señor de estas tierras desde que la reina Urraca se las donó en el siglo XII hasta mediados del XIX. Además de su iglesia y su gran mosaico del Camino de Santiago, en sus jardines está uno de los hórreos más grandes de Galicia, sostenido por 51 pies de piedra. Y de vuelta a Combarro, qué mejor que sentarse en cualquiera de las antiguas casas marineras convertidas en tabernas junto al puerto y pedir una ración de pulpo, unos mejillones de las bateas de la ría y una copa de albariño bien fría viendo caer la tarde sobre el agua.