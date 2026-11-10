Los jubilados cambian Torrevieja por una villa asturiana donde los Picos de Europa caen sobre el mar: murallas del siglo XIII, un paseo sobre los acantilados y más de 30 playas

Torrevieja atrae cada año a miles de turistas en todo el mundo, lleva décadas siendo sinónimo de retiro mediterráneo, gracias a su combinación de factores tanto climáticos, económicos y de servicios se ha convertido en uno de los destinos favoritos de nuestros jubilados, pero solo existe un lugar en toda la península que logra superarlo. Hablamos de Llanes, una villa asturiana donde los picos de Europa caen sobre el mar.

Adriana Fernández

El concejo de Llanes tiene uno de los patrimonios monumentales e históricos más importantes de la provincia. Lo que más destaca es su casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico y convirtiéndose en uno de los lugares de más interés por los turistas. Otro de sus grandes atractivos es la cercanía de varias playas y miradores sin necesidad de hacer trayectos largos. Muy cerca aparecen además pueblos pequeños y rutas costeras fáciles de recorrer en coche.

La playa de Llanes, España / Istock / saiko3p

Llanes: murallas del siglo XIII y un paseo sobre acantilados

Cuando estés paseando por el Casco Histórico de Llanes, no te puedes olvidar mirar al suelo, ya que podrás disfrutar de los famosos versos del libro “Poemas de Llanes” de Celso Amieva. Dentro de este se incluyen los restos de la muralla del siglo XII, uno de los paños amurallados más largos del norte de España y las antiguas puertas de entrada a la ciudad. Muy cerca está su famoso Torreón de Llanes, una torre cilíndrica defensiva del siglo XIII y declarada Monumento Nacional.

Llanes, España. / Istock / peeterv

Justo en el Puerto de la Villa de Llanes, se encuentran los cubos de la memoria, una obra del artista vasco Agustín Ibarrola sobre los bloques de hormigón del rompeolas del puerto. Simbolizan la unión entre el arte contemporáneo y la identidad cultural e histórica de la realidad. Para nuestros amantes de la naturaleza y el senderismo, el paseo de San Pedro es una senda peatonal sobre el acantilado perfecta para ti, bordeando el verde y con las mejores vistas al Cantábrico y a los tejados de la villa.

Barcos de pesca comercial en el puerto de Llanes / Istock / GAPS Photography / Arjan de Jager

Las Casonas de indianos y Palacios es otro de los lugares de gran interés, se tratan de edificios históricos como el Palacio de los Duques de Estrada, el palacio de Gastañaga, el palacio de Posada Herrera y villas de estilo indiano repartidas por todo el pueblo. Muy cerca, se encuentra La Basílica menor de Santa María de la Asunción, con una gran mezcla arquitectónica y portadas románicas con enormes bodegas centrales góticas.

Arquitectura indiana / wikimedia Commons/Carmenmoran

Las playas de Llanes que no podrás perderte

Las playas de Llanes son las favoritas de los asturianos por su diversidad en paisajes y una menor masificación turística. Si nunca has estado, te recomendamos la playa de Toró, no muy grande, pero desde donde podrás tener una vista preciosa del puerto. Si decides seguir caminando, llegarás a una de sus joyas escondidas, la playa Gulpiyuri, declarada Monumento Natural y rodeada de prados y acantilados.

¿Lo sabías? En Llanes hay más de 30 playas repartidas a lo largo de sus 56 kilómetros de costa en el oriente de Asturias.

La Playa de Poo, a unos 3 kilómetros de Llanes, es una opción excelente si buscas un sitio tranquilo y al que podrás acceder con niños, sobre todo si la marea está alta. Por otra parte, la playa de Torimbia te trasladará a tierras paradisíacas, tanto por el color azul de sus aguas como por su espectacular paisaje. Cuenta con una gran riqueza vegetal y está protegida, por lo que tendrás que dejar el coche y caminar unos minutos para poder acceder.