Los jubilados cambian Torrevieja por el pueblo de la Costa Tropical donde se cosecha la chirimoya en noviembre: un castillo nazarí sobre el mar, una factoría romana de salazones y uno de los inviernos más suaves de España

Cuando llega el frío, los jubilados que buscan sol en la costa suelen repetir los mismos nombres. Torrevieja lleva décadas siendo sinónimo de retiro mediterráneo, Benidorm llena sus hoteles en temporada baja con los viajes del Imserso y la Costa del Sol, de Marbella a Nerja, concentra a buena parte de los residentes extranjeros que pasan aquí el invierno. Pegada a Nerja, ya en la provincia de Granada, queda una ciudad que casi nunca entra en esa conversación y que reúne todo lo que buscan: casas más asequibles que en otras zonas del litoral, una gran comunidad de residentes extranjeros y un clima que apenas conoce el invierno. Su temperatura media anual ronda los 17,6 grados, y ni en el mes más frío la media baja de los 12.

Almuñécar, playa de Almuñécar en el mar Mediterráneo, Málaga en Andalucía / Istock / TONO BALAGUER

Y si hay un momento para descubrirla, es otoño. El calor del verano ya ha pasado, las playas se vacían y el campo vive su momento de más actividad, porque ese mismo clima explica su singular cultivo. En las laderas que bajan hacia el mar, protegidas de los vientos del norte por las sierras, crecen los chirimoyos, un árbol frutal originario de los Andes cuya fruta necesita un clima subtropical único en la Europa continental. En noviembre, la cosecha está en plena marcha, y si hay un sitio para verlos ese es sin duda Almuñécar.

Sara Fernández García

La fruta de los Andes

La chirimoya llegó de Sudamérica, y su nombre viene del quechua. En la Costa Tropical encontró un refugio: valles orientados de norte a sur, cerca del mar, y una brisa marina suave que sopla al amanecer en verano y ayuda a polinizar las flores. La variedad que domina es la Fino de Jete, que toma el nombre de un pueblo vecino, y España se considera su primer productor mundial.

Almuñécar, horizonte de la playa de Almuñécar en Granada / Istock / TONO BALAGUER

Desde 2002 la protege la Denominación de Origen Protegida Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga, cuyo consejo regulador tiene su sede en Almuñécar. Cada fruta que lleva el sello se recoge a mano y se envasa en las 24 horas siguientes. La campaña de recolección arranca con fuerza en octubre y, gracias a las nuevas técnicas agrícolas, se alarga hasta mayo.

La ciudad que fundaron los fenicios

Los fenicios ya comerciaban aquí en el siglo VIII a.C. y fundaron a los pies del cerro una colonia llamada Sexi. Con Roma, la ciudad pasó a llamarse Sexi Firmum Iulium y conservó el privilegio de acuñar su propia moneda.

Primer plano ruinas de antigua factoría de salazón de pescado en la villa de Almuñecar / Istock / David Andres

Su riqueza salía del mar. Junto a la desembocadura del río Seco funcionaba una gran factoría de salazones que vivió su mejor momento en el siglo I. En sus piletas se ponían en sal el atún y el esturión durante unos 21 días antes de envasarlos en ánforas rumbo a Cartago, Roma o Corinto, y allí se elaboraba también el garum, una salsa de vísceras de pescado maceradas. El de Sexi estaba entre los más apreciados del Imperio. Los restos se visitan hoy en el parque botánico El Majuelo, entre palmeras y plantas tropicales, y en el casco antiguo las galerías romanas de la Cueva de Siete Palacios albergan el Museo Arqueológico Municipal.

El castillo sobre el mar

En lo alto del cerro, el castillo de San Miguel resume todas las capas de historia que precedieron al pueblo. Sus primeras murallas se levantaron en el siglo XI, muchas con piedras romanas, y con los nazaríes, entre los siglos XIII y XV, la fortaleza se convirtió en residencia de descanso para la corte. Bajo sus salones, una mazmorra excavada en la roca servía de cárcel de Estado para miembros de la realeza y altos cargos caídos en desgracia.

Castillo de Almuñécar / Istock

La ciudad pasó a manos cristianas en 1489. Siglos después, las tropas francesas ocuparon y dañaron el castillo durante la guerra de la Independencia, y desde mediados del siglo XIX su recinto se usó como cementerio municipal. Hoy, restaurado y declarado Bien de Interés Cultural, acoge el Museo Histórico de la Ciudad. Desde sus murallas se ve toda la bahía y, abajo, los peñones de San Cristóbal partiendo en dos la playa.