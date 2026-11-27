Pensemos: una pequeña isla habitada, sin tráfico, con aguas transparentes, calas de roca y un centro histórico amurallado que parece detenido en el tiempo. Además de sugerente, suena a experiencia mediterránea mucho más singular que la de una localidad costera convencional, como pueden ser Santa Pola o Benidorm, dos clarísimos casos de éxito en el turismo vacacional español y que siempre figuran entre los favoritos de los viajeros jubilados.

Tabarca, la pequeña isla de Alicante sin coches a la que van los jubilados incluso en diciembre / Istock / 5

Sin embargo, precisamente por todas estas cualidades, la isla de Tabarca comienza a destacar entre los destinos preferidos del público sénior, por su carácter tranquilo a orillas del mar y la posibilidad de poder recorrerla a pie, sin necesidad de coger ningún medio de transporte. Si a eso le añadimos que está a poco más de una hora de distancia de Benidorm, se puede decir que lo tiene todo.

Sara Fernández García

Los cuatro motivos que hacen especial a este destino

Su ubicación le permite combinar naturaleza y cultura en un espacio muy reducido. Y es que no es solamente un destino de playa; tiene historia, arquitectura y un entorno marino protegido. Eso la convierte en un lugar excepcional para realizar una excursión diferente: se llega en barco desde Santa Pola, lo que convierte el propio desplazamiento en parte de la experiencia.

Parece increíble que este paraiso esté a solo 8 kilómetros de la costa / Istock

Es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana

Tabarca, también conocida como Nueva Tabarca o Isla Plana, se encuentra frente a la costa de Santa Pola, a unos 8 kilómetros de distancia de Alicante capital y a unos 22 kilómetros. Tiene apenas 1800 metros de longitud y 400 metros de anchura máxima. Su reducido tamaño permite recorrerla a pie y descubrir sus principales rincones sin necesidad de coche. No hay carreteras ni tráfico rodado.

Tiene la primera reserva marina declarada en España

Este es probablemente su mayor tesoro natural. En 1986 se convirtió en la primera reserva marina de España, una iniciativa pionera para proteger sus fondos submarinos. Sus aguas albergan extensas praderas de posidonia oceánica, una planta marina fundamental para el ecosistema mediterráneo, además de una importante biodiversidad.

Esconde un pueblo fortificado del siglo XVIII

Su historia es fascinante. Durante siglos fue refugio de piratas berberiscos, hasta que Carlos III impulsó su fortificación y colonización. En torno a 1769-1770 llegaron familias de origen genovés que habían sido liberadas del cautiverio en la isla tunecina de Tabarka. Para acogerlas se construyó un pequeño asentamiento fortificado.

Murallas y puertas históricas / Istock

Hoy conserva las murallas y sus tres puertas históricas, la iglesia de San Pedro y San Pablo, del siglo XVIII, la Casa del Gobernador, la Torre de San José, construida en 1862, el faro y el antiguo cementerio. Tan bien conservado que todo el conjunto está declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural.

Tiene una gastronomía marinera con identidad propia

El plato imprescindible es el caldero tabarquino, una elaboración tradicional de pescado de roca y arroz que refleja el pasado pesquero de la isla. Es uno de los grandes reclamos de sus restaurantes y una razón más para organizar una excursión que combine paseo, patrimonio y gastronomía.