Solo tiene 10 kilómetros cuadrados, pero son más que suficientes para concentrar patrimonio medieval, historia marinera, gastronomía y un paisaje vinculado a uno de los vinos más característicos del norte de España. No es de extrañar que hasta los jubilados estén apostando por este pueblo bañado por el mar en plena costa cantábrica a solo 25 kilómetros de San Sebastián.

Un lugar con mucha historia a solo 25 kilómetros de San Sebastián / Istock

Se trata de Getaria, un municipio ubicado en la comarca de Urola Costa que durante los últimos años ha conseguido convertirse en un destino gastronómico y culturalde proyección internacional. Aunque su leyenda comenzó hace ya varios siglos, justo en aquella época en la que sus habitantes vivían de la pesca y la caza de ballenas, una actividad que tuvo tanta importancia económica que el cetáceo acabó convirtiéndose en el motivo principal de su escudo.

Adriana Fernández

Uno de los puertos con más historia del País Vasco

El puerto de Getaria era uno de los grandes refugios de la costa guipuzcoana. El monte San Antón, conocido como el Ratón de Getaria, protegía la bahía de los temporales y ofrecía un abrigo natural a las embarcaciones. Y hoy es, probablemente su imagen más reconocible: se conoce así porque su silueta recuerda a la de un roedor que se adentra en el mar.

Lo curioso es que hasta el siglo XVI este monte era, en realidad, una isla independiente. Posteriormente quedó unido a tierra firme mediante un tómbolo, sobre el que se desarrolló el puerto. Hoy se puede pasear por el monte y disfrutar de las vistas de la costa, el puerto y los viñedos y, sin duda, se trata de uno de los mejores lugares para comprender la peculiar geografía de Getaria.

"El Ratón de Getaria" / Istock / Poliki

Capital del pescado a la parrilla

Si hay algo que ha dado fama internacional a Getaria es su cocina marinera, especialmente sus pescados a la parrilla. Aquí existe una cultura del asado muy arraigada. Y es que no se trata simplemente de cocinar pescado sobre brasas: hay una técnica tradicional, un conocimiento del producto y una manera muy particular de trabajar con las piezas enteras.

El rodaballo es el gran protagonista,y entre sus restaurantes destaca Elkano, con una estrella Michelin. Aitor Arregi ha convertido el tratamiento del pescado a la parrilla en una referencia de la gastronomía internacional.

Los asadores de pescado tienen fama internacional / Istock

El hombre que completó la primera vuelta al mundo

El nombre del mejor asador de pescado enlaza directamente con uno de los grandes acontecimientos de la historia de la navegación. Y es que aquí nació Juan Sebastián Elcano, que tomó el mando de la expedición de Magallanes después de la muerte del navegante portugués y consiguió regresar a España en 1522, completando la primera circunnavegación de la Tierra.

La expedición había partido en 1519 con cinco barcos y 265 hombres. Regresaron solamente 18 supervivientes en la nao Victoria. Una gesta que se recuerda en Getaria con un monumento dedicado al navegante, levantado sobre un antiguo baluarte de la muralla. Y es que el casco histórico de Getaria todavía conserva aquel trazado medieval de cuando fue fundada en 1209, con calles estrechas, casas-torre de piedra, fachadas de colores y fuertes desniveles que conducen hacia el puerto.

Sus calles conservan el trazado medieval / Istock

Uno de sus edificios más destacados es la iglesia de San Salvador. Construida entre los siglos XIV y XV, es una de las grandes muestras del gótico vasco. Y tiene una peculiaridad arquitectónica: bajo la iglesia discurre el pasadizo de Katrapona, que conecta la calle Mayor con las escaleras que bajan al puerto.