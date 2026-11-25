Dividido en varias parroquias y con poco más de 6000 habitantes, este pueblo del norte de España es, en realidad, una ciudad con título propio, recibido a principios del siglo XX pasado de manos del monarca Alfonso XIII. Aunque, en realidad, su historia comienza mucho antes: y es que se trata de la primera sede de la corte del Reino de Asturias, vinculada a Don Pelayo después de la batalla de Covadonga, un acontecimiento que sucedió en el año 722 del siglo I.

Rodeado de un entorno único a los pies de los Picos de Europa / Istock

El lugar no es otro que Cangas de Onís, situado en el extremo oriental del Principado de Asturias. Un lugar del norte de España que reúne suficientes atractivos turísticos como para haberse convertido durante los últimos tiempos en uno de los destinos favoritos de los viajeros jubilados frente a capitales tan reconocidas como Oviedo.

Sara Fernández García

Con un paisaje natural único en Europa

Y es que el atractivo de Cangas de Onís para el público sénior está en que permite disfrutar de una Asturias muy completa. Un destino que por sí solo aúna historia, patrimonio, gastronomía, comercio tradicional y naturaleza a poca distancia,disfrutando del paisaje y del entorno pero sin que eso suponga hacer grandes rutas de montaña.

El santuario de Covadonga está a unos 10-12 kilómetros, lo que supone un trayecto de unos 15 minutos en coche, aproximadamente. Desde allí se puede continuar hacia los Lagos Enol y Ercina, los dos lagos glaciares rodeados de montañas calizas, praderas y ganado. Son uno de los paisajes más emblemáticos de Asturias.

Los lagos de Covadonga / Istock

Se encuentran dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, ese espacio natural protegido de la cordillera cantábrica que presume de ser una de las mejores reservas mundiales de los ecosistemas ligados al bosque atlántico; por si sumara pocos atractivos, además, incluye la mayor formación caliza de la Europa atlántica.

Un rico pasado medieval

Cangas de Onís tiene una profunda huella medieval y, aunque su casco urbano actual mezcla distintas época, fue clave en los inicios de la Edad Media en España. Muestra de aquel pasado es el puente con la cruz colgante, posiblemente su imagen más icónica. Se conoce como Puente Romano, pero la realidad es que se trata de una construcción medieval, probablemente de finales del siglo XIII. Tiene tres arcos principales y del central cuelga una reproducción de la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias.

Un puente romano que, en realidad, es medieval / Istock / Andreas Kilian

Por otro lado, el monasterio de San Pedro de Villanueva es otro de los tesoros medievales de Cangas. Un antiguo monasterio benedictino de origen medieval, hoy convertido en Parador, que destaca por su arquitectura románica y su relación con la historia de la monarquía asturiana. O la ermita de Santa Cruz, una pequeña joya histórica construida sobre un dolmen prehistórico de unos 5.000 años. El rey Favila mandó reedificarla en el año 737.

Quesos asturianos / Istock

Cangas en la actualidad

El mercado de los domingos es uno de los grandes atractivos de la villa hoy en día. Un mercadillo tradicional que reúne productores y comerciantes de la comarca que venden quesos asturianos de los Picos de Europa, además de embutidos, miel, mantequilla, frutas y hortalizas. Entre los quesos destacan el Gamonéu, el Cabrales y Los Beyos, tres deliciosas que llevan el sello Asturias más allá del territorio.