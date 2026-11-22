A eso de las cinco de la tarde, cuando los barcos empiezan a entrar por al puerto, Palamós entero parece centrarse en lo que pasa en el muelle. Y no es para menos. Es el momento en que las cajas de plástico empiezan a apilarse en la lonja y aparece el producto que ha puesto a este pueblo del Baix Empordà en el mapa gastronómico de nuestro país: su gamba roja.

El pueblo pesquero de Palamós en Gerona / Istock / ABBPhoto

Y aunque esté en la Costa Brava no tiene nada que ver con esos otros puntos que viven casi exclusivamente de las tumbonas y los hoteles de verano, porque aquí sigue habiendo vida de puerto durante los 12 meses del año. Por eso, cada vez más gente (y muchos jubilados que prefieren esquivar otras zonas cercanas tan masificadas) acaba eligiendo esta villa fundada en 1279 por el rey Pedro II, donde puedes pasar la mañana caminando entre calas rodeadas de pinos y sentarte a comer sabiendo que lo que tienes en el plato salió del mar hace un par de horas.

Adriana Fernández

La gamba roja que dio fama al puerto

La culpable de tanto movimiento es la Aristeus antennatus, una gamba roja que se captura en las aguas profundas de los cañones submarinos que hay frente a esta costa. Tiene un color intenso, una carne firme y un sabor en la cabeza que la han hecho famosa en toda Girona. Para evitar imitaciones y proteger el trabajo de los barcos locales, en 2007 el Ayuntamiento y la Cofradía de Pescadores crearon una marca de garantía propia (reconocida oficialmente dos años después) que certifica de dónde viene y cómo se ha pescado cada pieza.

El puerto de Palamós, el segundo más importante de Cataluña / Istock / pepj

Además, aquí llevan años tomándose muy en serio el cuidado del caladero, hasta el punto de que un estudio del Institut de Ciències del Mar del CSIC publicado en 2024 señalaba que la pesquería de Palamós lograba mejores resultados de gestión que el resto de puertos catalanes. A la hora de sentarte a la mesa, lo mejor es pedirla sin inventos raros: vuelta y vuelta a la plancha con un poco de sal gruesa y listo, aunque también funciona de maravilla en los arroces y guisos marineros que preparan en los bares del puerto.

Playa de La Fosca, Palamós. Costa Brava / Istock / Ismael_M_V

Para conocer el pueblo de verdad tienes que bajar al muelle a media tarde para ver la descarga del pescado. Si reservas antes a través del Museu de la Pesca, puedes subir al palco de la lonja y ver en directo cómo se desarrolla la subasta diaria, mientras te explican cómo pasa el género de las redes a los compradores. Justo al lado, además, abre de lunes a viernes por la tarde una pescadería de la propia lonja donde puedes comprar pescado fresco traído directamente por la flota local.

A pocos pasos, dentro de un antiguo cobertizo portuario, tienes dicho Museu de la Pesca. Es una visita muy entretenida que te cuenta el día a día de los pescadores, sus artes de pesca y cómo ha ido cambiando el oficio con el tiempo, completando el recorrido con varias barcas tradicionales amarradas fuera que son como un museo flotante. Y si te interesa la cocina marinera, encima está el Espai del Peix, un aula gastronómica donde organizan talleres y degustaciones para probar las recetas de toda la vida de los pescadores.

Miradores sobre la bahía y calas entre pinares

Tras vivir esa experiencia sin igual en el puerto seguro que te apetece cambiar el olor propio de estas lonjas por un buen paseo. El casco antiguo de Palamós tiene su encanto: puedes subir hasta la iglesia de Santa Maria del Mar, levantada a partir del siglo XV, y asomarte después a la plaza Murada o a la plaza del Pedró, dos miradores estupendos para ver toda la bahía y el ir y venir de los barcos.

Nos vamos hasta el econdite del artista en Palamós. / Istock / estivillml

Si te quedas con ganas de caminar junto al agua, acércate hasta la playa de la Fosca y coge el camino que bordea la costa. Tras un paseo corto entre pinos llegarás a Cala S'Alguer, un rincón minúsculo declarado Bien Cultural de Interés Nacional donde sobreviven antiguas barracas de pescadores con puertas de colores pegadas a la roca. Si sigues un poco más allá, sales directo a la playa de Castell, un arenal natural sin urbanizar donde todavía se conservan los restos de un antiguo poblado ibérico en lo alto del acantilado.